Rendkívüli

Donald Trump megfenyegette Putyint, ebből baj lesz

Tarr Zoltán

Tarr Zoltán saját támogatóit verné át

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Balázs szerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke nemcsak eltitkolná az adóemelési terveket a választók elől, de még hazugságokkal is próbálja félrevezetni őket. A miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett: Tarr az etyeki fórumon maga beszélt a progresszív adórendszer bevezetéséről, a felvételt pedig saját pártja töltötte fel az internetre – hiába hivatkozik most mesterséges intelligenciára.
Tarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

„Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke mélységesen lenézi a saját szavazóit. Nem elég, hogy el akarták titkolni az adóemelési terveiket a választásokig, de elvárja, hogy a támogatóik elhiggyék a legátlátszóbb hazugságot a kiszivárgott felvételeket kapcsán: Tarr azt állítja, hogy a felvételt mesterséges intelligenciával manipulálták” – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs. 

Tarr Zoltán, Tisza Párt, adó, Magyar Péter
Tarr Zoltán az etyeki fórumon maga beszélt a progresszív adórendszer bevezetéséről, a felvételt pedig saját pártja töltötte fel az internetre.Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök politikai igazgatója hozzátette: a történet egyetlen szépséghibája, hogy az előadást saját maguk töltötték fel a netre, és bár megpróbálták eltávolítani, a mai napig bárki megtekintheti. „Szánalmas magyarázkodás. Alelnök úr, mellékelek néhány mesterséges intelligenciával generált képet, hátha legközelebb felismeri a technikát” – írta.

Lebuktatták magukat: teljesen átalakítaná a Tisza az adórendszert

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene.”

Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.


 

 

