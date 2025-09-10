Itt az újabb Tarr-felvétel: lengyel mintára forgatnák fel Magyarországot

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke az alábbiakat mondja: „Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülés, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk.”

Tarr Zoltán Fotó: MTI/Purger Tamás

Tarr Zoltán megint lebukott

A Magyar Nemzet cikke szerint ez arra a már régóta sejtett forgatókönyvre utal, amelynek értelmében Brüsszel lengyel módra végrehajtott kormányváltást képzel el Magyarországon.

A Tisza Párt támogatása nem csupán abból fakad, hogy az Orbán-kormány számos ügyben – a háború, a migráció vagy a genderkérdések kezelésében – szembement az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal, hanem abból is, hogy Brüsszel szeretné elhárítani a magyar vétófenyegetést, amely akadályozza Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását.

Tarr Zoltán szerint a Donald Tusk sikerét hozó felfordulással kerülne hatalomra a Tisza is (Fotó: Artur Reszko / MTI/EPA/PAP)

Felidézték, Lengyelországban 2023-ban váltotta le Donald Tusk kormánya a jobboldali vezetést. Tusk Polgári Platformja az Európai Néppárthoz tartozik, ugyanahhoz a migráció- és Ukrajna-párti, fősodorbeli pártcsaládhoz, amelyhez Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és a Tisza Párt is, és amelynek elnök-frakcióvezetője Magyar Péter fő brüsszeli kapcsolata, Manfred Weber. Ráadásul hazánkban az alkotmányos helyzet egyszerűbb:

a Tisza hatalomra kerülésével az európai fősodor egyszerűen „kipipálhatná” Magyarországot,

míg a lengyelek esetében nem tudták megakadályozni, hogy – Tuskékkal szembeni fékként – a jobboldali Karol Nawrocki nyerje meg az idei elnökválasztást.

Nem ez az első ilyen próbálkozás

Lengyelországot – mint Kelet-Közép-Európa kulcsállamát – csatatérállamnak nevezte a Korányi Dávid irányította háttérhatalmi szervezet, az Action for Democracy is, amely nálunk a 2022-es országgyűlési választásokba avatkozott be a Márki-Zay Péter vezette ellenzék támogatójaként, a lengyeleknél pedig – mintegy egymillió dollárral – Tuskék oldalán.

Megjelent a lengyel politikában a Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő nevéhez köthető DatAdat-kör is. Ahogy arról a lengyel közszolgálati média, a TVPN „Magyar találmány a lengyelországi választásokra? Egy titokzatos cég Észtországból és Soros agytrösztje” című írásában beszámolt, hazánkhoz hasonlóan ott is az adatgyűjtés volt a fő profiljuk. Idén májusban pedig a Magyar Nemzet arról írt:

a szintén Bajnaiékhoz köthető Szigetvári Viktor cége manipulálhatta a lengyel választást, mégpedig a DatAdat immár Estratos Digitalra átnevezve.

A rendszerük, különösen a Lunda nevű adományszerző platform, ismerős lehet itthonról is, mivel ugyanez az infrastruktúra bukkant fel Magyar Péter mozgalma mögött, mielőtt az adatkezelési nyomokat hirtelen eltüntették volna a nyilvánosság elől.