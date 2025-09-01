Nagy bajban a Tisza: Magyar Péter letilthatta Tarr Zoltánt a nyilatkozásról

Tarr Zoltán nem nyilatkozik a botrányáról kérdező sajtónak – derül ki a baloldali Telex cikkéből.

Tarr Zoltán kifejtette: ha elmondaná az igazat, akkor megbukna a Tisza (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Telex többször próbálta elérni Tarr Zoltánt telefonon is azért, hogy az etyeki tiszás fórumon elhangzott kijelentéseiről kérdezzék. A Tisza Párt sajtóosztálya azt válaszolta a baloldali portálnak, hogy Tarr hétfőn nem kíván nyilatkozni. Nyilatkozat helyett egy közleményt küldtek, amelyben azt a nevetségesen gyenge narratívát találta ki a párt, hogy „a Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére”.

Tarr Zoltán: ha beszélnék, megbukna a Tisza

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Tarr Zoltán júliusban, az etyeki Tisza Sziget által szervezett fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb azt mondta, hogy

a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson.

Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a 2026-os választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Ez pedig úgy értelmezhető, hogy a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.