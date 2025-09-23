Hírlevél

Tarr Zoltán

Szánalmas magyarázkodásba kezdett Tarr Zoltán

A méltán nagy vihart kavart etyeki megszólalását a Tisza Párt alelnöke most megfejelte egy újabb, még abszurdabb magyarázattal. Deák Dániel, a XI. Század vezető elemzője közösségi oldalán úgy vélekedett, hogy a politikus magyarázkodása csak még nagyobb bajba sodorhatja az amúgy is súlyos botrányoktól terhelt pártot.
A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán ismét magyarázkodásba bonyolódott azon a bizonyos Etyeken elhangzott, kiszivárgott beszélgetés miatt, amelyet a helyi Tisza-sziget tett közzé. Tarr Zoltán szerint a médiában terjedő összeállításokat „mesterséges intelligencia és a nem létező természetes intelligencia” rakta össze, ám Deák Dániel szerint ezek a mondatok valóban tőle származnak, és a védekezése csak tovább ront a helyzeten.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a médiára és a mesterséges intelligenciára próbálja kenni etyeki botrányos beszédét
Forrás: Facebook/Tarr Zoltán

„Inkább arról beszélj, hogy mi az, amit titkoltok” 

Tarr Zoltán a felvételen azt mondja: 

Ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Merthogy... elmondom, mert tanulságos, és azért mondom, mert nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok...”

Az elemző erre reagálva felszólította az alelnököt, hogy ne ködösítsen, hanem mondja el, mi az, amit titkolnak – felvetve, hogy talán a kiszivárgott adóemelési tervekről lehet szó.

 

