Szánalmas magyarázkodásba kezdett Tarr Zoltán

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán ismét magyarázkodásba bonyolódott azon a bizonyos Etyeken elhangzott, kiszivárgott beszélgetés miatt, amelyet a helyi Tisza-sziget tett közzé. Tarr Zoltán szerint a médiában terjedő összeállításokat „mesterséges intelligencia és a nem létező természetes intelligencia” rakta össze, ám Deák Dániel szerint ezek a mondatok valóban tőle származnak, és a védekezése csak tovább ront a helyzeten.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a médiára és a mesterséges intelligenciára próbálja kenni etyeki botrányos beszédét

Forrás: Facebook/Tarr Zoltán

„Inkább arról beszélj, hogy mi az, amit titkoltok”

Tarr Zoltán a felvételen azt mondja:

Ha valamit most mondok, ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Merthogy... elmondom, mert tanulságos, és azért mondom, mert nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk, vagy megbukok...”

Az elemző erre reagálva felszólította az alelnököt, hogy ne ködösítsen, hanem mondja el, mi az, amit titkolnak – felvetve, hogy talán a kiszivárgott adóemelési tervekről lehet szó.