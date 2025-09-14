Újabb botrányos hangfelvétel: Tarr Zoltán ismét elszólta magát

Egy új, eddig nem ismert, botrányos nyilatkozat került elő Tarr Zoltántól, a Tisza Párt alelnökétől. A Magyar Nemzet birtokába jutott hangfelvételen a politikus az uniós tagságot egy házassághoz hasonlította, amelyben szerinte természetes és kívánatos, hogy Magyarország lemond önrendelkezése egy részéről.

Tarr Zoltán és a Tisza Párt csak Brüsszel kívánságainak akar megfelelni. Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI

Tarr Zoltán szerint a szuverenitás feladása az olyan, mint egy vidám lagzi

Olyan ez, mint egy jó házasság, amikor belép két ember, akkor bizonyos részeit a saját szuverenitásának feladja, és ezt nem zokogva, haját tépve teszi, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében”

- fogalmazott Tarr, hozzátéve, hogy Magyarországnak az erős Európában van esélye, és ahol a tagállamok együtt többre jutnak, ott önként kell átadni jogköröket.

Behódolás az Európain Néppártnak

Tarr Zoltán szavai nem előzmény nélküliek: már korábbi interjúiban is jelezte, hogy a Tisza Pártnak finoman szólva nincs minden kérdésben saját álláspontja, ezért a tiszások „kötelezettségként” tekintenek a néppárti vonal átvételére. Sőt, az Európai Néppárthoz való csatlakozást egy szerelmi kapcsolathoz hasonlította, mondván, „olyan érzés volt, mintha egy családba tértünk volna haza”.

2025 januárjában pedig még ennél is tovább ment, amikor a brüsszeli beilleszkedést „óvodai beszoktatáshoz” hasonlította, amely szerinte kevesebb sírással járt, mint gondolta.

Magyar Péter is a szuverenitás feladásáról beszél már jó ideje

Tarr kijelentései egybecsengenek a pártelnök, Magyar Péter korábbi szavaival. Ő maga ugyanis arról beszélt egy videós interjúban, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás csak „egy pici részéről való lemondását jelent a nemzeti szuverenitásnak”.



