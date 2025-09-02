Elhallgatás: sem az adóterveiről, sem pedig Tarr Zoltán elszólásáról nem hajlandó beszélni a Tisza

A HírTv híradós anyaga szerint a Tisza Párt kommunikációja zárt ajtókat mutat adópolitikai tervei ügyében. Tarr Zoltán etyeki fórumon elhangzott mondatai tovább szították a gyanút, hogy a párt kényes programpontokat csak a választás után tárna a nyilvánosság elé.

Tarr Zoltán kifejtette: ha elmondaná az igazat, akkor megbukna a Tisza (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tarr Zoltán ügyében nem válaszolnak a HírTv kérdéseire a Tisza politikusai

A tv csatorna riportere a Tisza Párt fővárosi képviselőjénél egy rendezvényen több kérdéssel is próbálkozott, ám Orbán Árpád mindvégig kitért az érdemi válaszadás elől.

„Riporter: „Mi az, amiről nem lehet beszélni…?”

Orbán Árpád: „Ezt tőle kell megkérdezni.”

Riporter: „Mik azok a dolgok, amibe belebukott a Tisza Párt?”

Orbán Árpád: „Nem fogunk belebukni.”

Riporter: „Tarr Zoltán azt is mondta, hogy előbb meg kell nyerni a választást, és utána bármit lehet.”

Orbán Árpád: „Minden párt célja, hogy megnyerje.”

– hangzik el az interjúban.