Tarr Zoltán

Elhallgatás: sem az adóterveiről, sem pedig Tarr Zoltán elszólásáról nem hajlandó beszélni a Tisza

A HírTv szerint a Tisza Párt továbbra sem árulja el adóügyi elképzeléseit, és nem magyarázza meg Tarr Zoltán botrányos etyeki kijelentését sem. A párt alelnöke, Tarr Zoltán Etyeken arról beszélt, hogy vannak dolgok, „amelyeket nem mondhatnak el, mert abba belebuknának”, és hogy „előbb választást kell nyerni, utána bármit meg lehet tenni”. A párt budapesti képviselője, Orbán Árpád most nemcsak nem cáfolt semmit, de semmilyen érdemi választ sem adott.
Tarr ZoltánetyekiTisza PártrahallgatásMagyar Péter

A HírTv híradós anyaga szerint a Tisza Párt kommunikációja zárt ajtókat mutat adópolitikai tervei ügyében. Tarr Zoltán etyeki fórumon elhangzott mondatai tovább szították a gyanút, hogy a párt kényes programpontokat csak a választás után tárna a nyilvánosság elé.

Tarr Zoltán továbbra sem beszél.
Tarr Zoltán kifejtette: ha elmondaná az igazat, akkor megbukna a Tisza (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Tarr Zoltán ügyében nem válaszolnak a HírTv kérdéseire a Tisza politikusai

A tv csatorna riportere a Tisza Párt fővárosi képviselőjénél egy rendezvényen több kérdéssel is próbálkozott, ám Orbán Árpád mindvégig kitért az érdemi válaszadás elől.

„Riporter: „Mi az, amiről nem lehet beszélni…?”
Orbán Árpád: „Ezt tőle kell megkérdezni.”
Riporter: „Mik azok a dolgok, amibe belebukott a Tisza Párt?”
Orbán Árpád: „Nem fogunk belebukni.”
Riporter: „Tarr Zoltán azt is mondta, hogy előbb meg kell nyerni a választást, és utána bármit lehet.”
Orbán Árpád: „Minden párt célja, hogy megnyerje.”

– hangzik el az interjúban.

 

