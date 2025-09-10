Eltüntetett mobil, eltüntetett politikus: így működik a Tisza Párt

Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében ismét rámutatott a Tisza Párt körüli botrányokra. Kocsis szerint Tarr Zoltán eltűnése a nyilvánosság elől önmagában is beismerés, hiszen ő volt az, aki elsőként beszélt a párt többkulcsos adóterveiről, a hírhedt „Tisza-adóról”. Kocsis ironikusan hozzátette: „Gondolom, Magyar Péter a mobilját is elvette és bedobta a Dunába.”

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője beszédet mond a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt, 2024. október 5-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az etyeki elszólás: napvilágra került a Tisza-adó terve

Tarr Zoltán egy etyeki fórumon mondta ki, hogy a Tisza Párt többkulcsos adórendszert vezetne be. Ez a kijelentés azonnal vihart kavart: a magyar emberek újabb terhekkel szembesülhetnek, ha a Tisza valaha kormányra kerülne. A Tisza-adó ötlete aláásta a párt hitelességét, hiszen Magyar Péter korábban a kiszámíthatóság és az egyszerűség mellett kampányolt.

Tarr eltüntetése: a beismerés jele

Most nem sokkal az etyeki botrány után Tarr Zoltán gyakorlatilag eltűnt a Tisza Párt színpadáról. Ez nem a tisztulás, hanem a felelősség elől való menekülés: Tarr kimondta, mire készül a Tisza, ezért inkább félreállították?

A Dunába hajított mobil üzenete

Magyar Péter neve azonban nemcsak az adóbotrányhoz kötődik, hanem egy sokatmondó incidenshez is. Egy szórakozóhelyen ugyanis ő maga vette el valaki mobiltelefonját, majd egyszerűen a Dunába hajította. Ez az eset szimbolikus: pontosan úgy bánik a Tisza Párt a kellemetlen ügyekkel, mint Magyar Péter a telefonnal – eldobja, eltünteti, mintha sosem létezett volna.

Nem tisztulás, hanem eltussolás

Tarr Zoltánt levették a palettáról, ez önmagában beismerés”

– fogalmazott Kocsis Máté. A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt válságban van, és a botrányok sorozatát nem tisztázással, hanem elhallgatással próbálja kezelni. A Tisza-adó, Tarr hallgatása és a Dunába hajított mobil egyaránt ugyanarra mutat: Magyar Péter pártja képtelen a felelős politizálásra.