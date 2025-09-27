Új felvétel: Tarr Zoltán kivégezte a Tisza Pártot?

„Politikai lépések kellenek az uniós pénzekhez” – Tarr Zoltán önleleplezése

A politikustól eddig sem álltak távol a pártra nézve kínos kijelentések, elég csak az etyeki fórumon elhangozott előadását említeni, amit aztán szerencsétlenül próbált mentegetni. Ezúttal azonban a legsúlyosabb kijelentés az EU-s forrásokról hangzott el:

Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.”

Ez a nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a Tisza Párt készen áll politikai engedményekre Brüsszel felé a pénzekért cserébe.