Új felvétel: Tarr Zoltán kivégezte a Tisza Pártot?

Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt alelnökének újabb kiszivárgott beszéde ismét komoly csapást mért Magyar Péter kommunikációjára – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ezúttal az újpesti fórumon elhangzott mondatok bizonyítják: nem elszólásról, hanem tudatos politikáról van szó.
Az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz”
– mondta a politikus.
A politikustól eddig sem álltak távol a pártra nézve kínos kijelentések, elég csak az etyeki fórumon elhangozott előadását említeni, amit aztán szerencsétlenül próbált mentegetni. Ezúttal azonban a legsúlyosabb kijelentés az EU-s forrásokról hangzott el:
Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.”
Ez a nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a Tisza Párt készen áll politikai engedményekre Brüsszel felé a pénzekért cserébe.