Rendkívüli

Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé

Tarr Zoltán

Új felvétel: Tarr Zoltán kivégezte a Tisza Pártot?

Egy frissen előkerült újpesti fórumfelvétel gyakorlatilag porrá zúzta Magyar Péter védekezését. Tarr Zoltán szavai szerint a választási győzelem mindennél fontosabb, a komoly ügyekkel pedig csak utána érdemes foglalkozni – és elismerte, hogy politikai lépések kellenek az uniós pénzekért cserébe.
Tarr Zoltánnak, a Tisza Párt alelnökének újabb kiszivárgott beszéde ismét komoly csapást mért Magyar Péter kommunikációjára – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ezúttal az újpesti fórumon elhangzott mondatok bizonyítják: nem elszólásról, hanem tudatos politikáról van szó. 

Tarr Zoltán
Tarr Zoltán ismét elszólta magát arról, hogy Brüsszel kottájából játszanak
Forrás: Facebook/Tarr Zoltán

Az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz” 

– mondta a politikus.

Szánalmas magyarázkodásba kezdett Tarr Zoltán

„Politikai lépések kellenek az uniós pénzekhez” – Tarr Zoltán önleleplezése

A politikustól eddig sem álltak távol a pártra nézve kínos kijelentések, elég csak az etyeki fórumon elhangozott előadását említeni, amit aztán szerencsétlenül próbált mentegetni. Ezúttal azonban a legsúlyosabb kijelentés az EU-s forrásokról hangzott el: 

Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni.”

Ez a nyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a Tisza Párt készen áll politikai engedményekre Brüsszel felé a pénzekért cserébe. 

