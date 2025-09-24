Hírlevél

Fővárosi szabályozás miatt tüntetnek a taxisok

Két taxis szervezet is tüntetést szervezett szerda reggelre, az autósok többek között a Városháza előtt és a Hősök terén tiltakoznak a főváros taxirendeletének szigorítása ellen.
A megváltoztatott rendeletben a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke szerint több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal – írta  a Magyar Nemzet.

Budapest, 2018. február 18. Taxik az erzsébetvárosi vigalmi negyedben a Kazinczy utcában 2018. február 18-ra virradó éjjel. Ezen a napon népszavazást tartanak arról, hogy a főváros VII. kerületében, az úgynevezett bulinegyedben található vendéglátóhelyek éjfél és reggel 6 óra között nyitva tarthassanak-e. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt
Elégedetlenek a taxisok. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A taxisok szerint a mostani javaslatcsomagból hiányoznak a létszámkorlátozásra és a viteldíjak módosítására vonatkozó pontok.

Legutóbb az év elején tartottak tiltakozást, amikor több mint kétszáz járművel vonultak fel a Hősök terén.

 Akkor több követelést is megfogalmaztak: például, hogy az alanyi adómentesség határát emeljék meg 12 millióról 18 millió forintra, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a taxis érdekképviseleteket az új KRESZ kidolgozásába, valamint a Belügyminisztérium a rendőrség segítségével lépjen fel a fővárosi visszásságok ellen. A szervezet továbbá kitartott amellett is, hogy Budapesten vezessenek be korlátozást a taxisok számát illetően.

 

