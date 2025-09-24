Fővárosi szabályozás miatt tüntetnek a taxisok

A megváltoztatott rendeletben a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke szerint több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal – írta a Magyar Nemzet.

Elégedetlenek a taxisok. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A taxisok szerint a mostani javaslatcsomagból hiányoznak a létszámkorlátozásra és a viteldíjak módosítására vonatkozó pontok.

Legutóbb az év elején tartottak tiltakozást, amikor több mint kétszáz járművel vonultak fel a Hősök terén.

Akkor több követelést is megfogalmaztak: például, hogy az alanyi adómentesség határát emeljék meg 12 millióról 18 millió forintra, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a taxis érdekképviseleteket az új KRESZ kidolgozásába, valamint a Belügyminisztérium a rendőrség segítségével lépjen fel a fővárosi visszásságok ellen. A szervezet továbbá kitartott amellett is, hogy Budapesten vezessenek be korlátozást a taxisok számát illetően.