Fővárosi szabályozás miatt tüntetnek a taxisok

A megváltoztatott rendeletben a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke szerint több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal – írta a Magyar Nemzet.
A taxisok szerint a mostani javaslatcsomagból hiányoznak a létszámkorlátozásra és a viteldíjak módosítására vonatkozó pontok.
Legutóbb az év elején tartottak tiltakozást, amikor több mint kétszáz járművel vonultak fel a Hősök terén.
Akkor több követelést is megfogalmaztak: például, hogy az alanyi adómentesség határát emeljék meg 12 millióról 18 millió forintra, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a taxis érdekképviseleteket az új KRESZ kidolgozásába, valamint a Belügyminisztérium a rendőrség segítségével lépjen fel a fővárosi visszásságok ellen. A szervezet továbbá kitartott amellett is, hogy Budapesten vezessenek be korlátozást a taxisok számát illetően.