Kampány Telex módra: újabb álhír a Tisza Párt népszerűségéért

A balliberális Telex újabb álhírrel próbálta javítani a Tisza Párt és Magyar Péter megítélését, azonban felsültek a mutatvánnyal. Csak hergelésre és a Tisza melletti kampányra futotta a „függetlenobjektív” sajtó ádáz képviselője részéről – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A Zebra DPK lebuktatta a Telex hergelését

Fotó: Facebook/Zebra DPK

A Zebra leleplezte a Telex álhírét

A Magyar Nemzet csütörtöki írásából derül ki, hogy a Zebra Digitális Polgári Kör újabb álhírt leplezett le. Ezúttal

a Telex volt a hunyó,

ugyanis azt tudták kiszenvedni magukból, hogy „A 10 milliós Magyarország irreális, de van, ami összejöhet a Tisza népesedési ígéreteiből című, szakmai köntösbe bújtatott cikknek csak egyetlen elemére szeretnék itt most kitérni: miszerint a nagy nemzetegyesítő Magyar Péter megálmodta a Vár a hazád programot, amelynek keretében nyolc év alatt akár kétszázezerrel növelnék a külföldről hazatérők számát. Majd gyorsan megemlítik, hogy a Fidesznek is volt egy hasonló, kudarcos kampánya, a Gyere haza, fiatal!, amely összesen 105 fiatalt tudott hazahozni” – írja.

Az igazság ehhez képest az, hogy

A magyar kormány évek óta biztosít a hazatérésen gondolkodó nemzettársainknak technikai és adminisztratív támogatást, a Hazaváró program keretében. A kapcsolódó portált több tízezren keresték fel a mai napig a világ 184 országából. A program eredményeként több mint 13 ezer honfitársunk kapott személyre szabott tájékoztatási szolgáltatást, és a kijelölt kormányablakokban, Hazaváró Ponton a mai napig már ötezer konkrét ügyintézés történt. Vagyis legalább ennyien tértek haza külföldről, sokan a családjukkal. Egy kisvárosnyi honfitársunk

hívta fel a figyelmet az igazságra a Zebra Digitális Polgári Kör.