Lánczi Tamás: Terjednek az álhírek és a rágalomhadjárat – ezért van szükség az átláthatósági törvényre

Káncz Csaba elismerte, hogy olyan fedőcégtől fogadott el pénzt, amelyet brit ügynökök alapítottak. Persze most azzal védekezik, hogy nem volt tudomása annak titkosszolgálati hátteréről. Kötve hiszem. Vajon hány külföldről fizetett Káncz Csaba mérgezi és manipulálja még a magyar közéletet? Influenszerek, újságírók, álcivilek, „szakértők” és megmondóemberek. A magyar emberek joggal várják el, hogy minden egyes közéleti szereplő hozza nyilvánosságra, hogy kitől jut külföldről pénzhez, megbízásokhoz, és cserébe mit várnak ezért tőle”