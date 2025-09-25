Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy a baj: ismét légteret sértettek az oroszok – beláthatatlan következményei lehetnek

Lánczi Tamás

Lánczi Tamás: Terjednek az álhírek és a rágalomhadjárat – ezért van szükség az átláthatósági törvényre

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint a napokban indult, álhír alapú rágalomhadjárat ismét bebizonyította, hogy külföldről finanszírozott ügynökök és dezinformációs hálózatok veszélyeztetik a magyar közéletet. Lánczi Tamás hangsúlyozta: a magyar embereknek joguk van tudni, kik kapnak pénzt külföldről és milyen elvárásokért cserébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lánczi TamásSzuverenitásvédelmi Hivatalálhírekdezinformációs kampányszuverenitásKáncz Csaba

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány fejleményei világosan mutatják: elengedhetetlenül szükséges az átláthatósági törvény.

Lánczi Tamás: Vajon hány külföldről fizetett Káncz Csaba mérgezi és manipulálja még a magyar közéletet?
Lánczi: Néhány nap alatt felépített dezinformációs kampányokkal életeket lehet tönkretenni, és fel lehet borítani a társadalmi békét (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)

Lánczi Tamás: Vajon hány külföldi ügynök mérgezi és manipulálja még a magyar közéletet?

Az elmúlt napok eseményei megmutatták, miért is van szükség az átláthatósági törvényre. Néhány nap alatt felépített dezinformációs kampányokkal életeket lehet tönkretenni, hiszterizálni lehet a közhangulatot, és fel lehet borítani a társadalmi békét”

– hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.

Politikai alapú támadást indított Lánczi Tamás ellen egy balos ügyvédi szervezet

Lánczi szerint a napokban elindult rágalomhadjárat nem egyedülálló eset. Ugyanezt láthattuk a külföldről finanszírozott ügynökök, influenszerek és sajtótermékek részéről:

  • a „szír elnöki gép” ügyében, amikor hamis képekkel és valótlan állításokkal próbálták elhitetni, hogy Aszad Budapestre menekült;
  • az ukrán dezinformációs kampányok során, amikor Magyarországot agresszorként próbálták beállítani;
  • manipulatív közvélemény-kutatások közzétételével, amikor torzított adatokkal próbálták befolyásolni a magyar választókat;
  • a kínai vakcina elleni sajtóhadjáratban, amikor emberéleteket veszélyeztetve rombolták az oltások iránti közbizalmat;
  • munkahelyteremtő beruházásokkal szemben indított lejárató kampányokkal, amikor külföldi gazdasági érdekköröket szolgáltak ki;
  • Pakssal és a gáz- és olajellátással kapcsolatban terjesztett valótlanságokkal, amelyekkel Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetik”

Lánczi egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán most egy olyan szereplő is lebukott, aki már korábbi, Magyarország ellenes dezinformációs kampányokban is részt vett. Ez pedig számos kérdést felvet a dezinformációs kampányokban résztvevő személyekkel kapcsolatban.

Káncz Csaba elismerte, hogy olyan fedőcégtől fogadott el pénzt, amelyet brit ügynökök alapítottak. Persze most azzal védekezik, hogy nem volt tudomása annak titkosszolgálati hátteréről. Kötve hiszem. Vajon hány külföldről fizetett Káncz Csaba mérgezi és manipulálja még a magyar közéletet? Influenszerek, újságírók, álcivilek, „szakértők” és megmondóemberek. A magyar emberek joggal várják el, hogy minden egyes közéleti szereplő hozza nyilvánosságra, hogy kitől jut külföldről pénzhez, megbízásokhoz, és cserébe mit várnak ezért tőle”

– írta az SZH elnöke.

Lánczi Tamás szerint a magyar emberek elvárása jogos, hogy minden közéleti szereplő hozza nyilvánosságra, kitől kap pénzt vagy megbízást külföldről, és cserébe mit várnak el tőle. A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője úgy véli, hogy az átláthatósági törvény éppen azt a célt szolgálja, hogy véget vessen a titkos külföldi befolyásgyakorlásnak, és védje Magyarország szuverenitását a dezinformációs kampányokkal szemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!