Lánczi Tamás: Terjednek az álhírek és a rágalomhadjárat – ezért van szükség az átláthatósági törvényre

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke közösségi bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány fejleményei világosan mutatják: elengedhetetlenül szükséges az átláthatósági törvény.
Az elmúlt napok eseményei megmutatták, miért is van szükség az átláthatósági törvényre. Néhány nap alatt felépített dezinformációs kampányokkal életeket lehet tönkretenni, hiszterizálni lehet a közhangulatot, és fel lehet borítani a társadalmi békét”
– hívta fel a figyelmet a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője.
Lánczi szerint a napokban elindult rágalomhadjárat nem egyedülálló eset. Ugyanezt láthattuk a külföldről finanszírozott ügynökök, influenszerek és sajtótermékek részéről:
Lánczi egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán most egy olyan szereplő is lebukott, aki már korábbi, Magyarország ellenes dezinformációs kampányokban is részt vett. Ez pedig számos kérdést felvet a dezinformációs kampányokban résztvevő személyekkel kapcsolatban.
Káncz Csaba elismerte, hogy olyan fedőcégtől fogadott el pénzt, amelyet brit ügynökök alapítottak. Persze most azzal védekezik, hogy nem volt tudomása annak titkosszolgálati hátteréről. Kötve hiszem. Vajon hány külföldről fizetett Káncz Csaba mérgezi és manipulálja még a magyar közéletet? Influenszerek, újságírók, álcivilek, „szakértők” és megmondóemberek. A magyar emberek joggal várják el, hogy minden egyes közéleti szereplő hozza nyilvánosságra, hogy kitől jut külföldről pénzhez, megbízásokhoz, és cserébe mit várnak ezért tőle”
– írta az SZH elnöke.
Lánczi Tamás szerint a magyar emberek elvárása jogos, hogy minden közéleti szereplő hozza nyilvánosságra, kitől kap pénzt vagy megbízást külföldről, és cserébe mit várnak el tőle. A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője úgy véli, hogy az átláthatósági törvény éppen azt a célt szolgálja, hogy véget vessen a titkos külföldi befolyásgyakorlásnak, és védje Magyarország szuverenitását a dezinformációs kampányokkal szemben.