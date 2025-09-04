Tisza-adó: a vidék köszöni szépen, nem kéri

Ahogyan korábban lapunk megírta, tavasszal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért, most azonban háromkulcsos adóemelést tervez a Tisza Párt – ez derült ki a nyilvánosságra került belső feljegyzésekből, ez lenne a Tisza-adó program. Magyar Péter pártjának az adóemeléses adóreformja a pedagógusoktól kezdve az orvosokon át a családosokig szinte mindenkit sújtana, a dolgozó magyarok többsége havi tízezrekkel vinne haza kevesebbet.

Magyar Péter ígéreteivel szemben valójában a Tisza-adó jönne kormányra kerülésükkel

Az Index hozta nyilvánosságra, hogy Magyar Péter korábbi ígéretéhez képest a párt egy belső anyaga már háromkulcsos, progresszív rendszert tartalmaz:

5 millió forintig: 15%,

5–15 millió között: 22%,

15 millió fölött: 33% adótartalommal.

Ez azt jelentené, hogy

a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos adóhoz képest a magyar munkavállalók kétharmada rosszabbul járna.

A Tisza Párt belső tervei alapján tehát a választóknak tett tavaszi ígéretek és a valóság között óriási szakadék tátong. Az egységes adócsökkentés helyett adóemelés jönne, amely a magyar családok pénztárcáját terhelné meg.

A társadalom széles rétegei fejezték ki ellenérzésüket és ellenvetésüket a belengetett, majd letagadott adóemeléssel és elvonásokkal kapcsolatban a Magyar Nemzet is azt írja csütörtökön, hogy

sokak fizetése csökkenne, hogyha a Tisza Párt tervei megvalósulnának.

A lap a békés vármegyei hírportált idézi a továbbiakban, a Beol megkérdezte a bé­késcsabaiakat, akik tisztában voltak vele, hogy mit is jelentene számukra a Tisza-adó és nem kérnek belőle.

Békés vármegyében a KSH adatai szerint 522 035 forint volt a bruttó átlagkereset. Mivel a Magyar Péterék által felázolt tervek alapján már annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta bruttó 416 ezer felett keres,

így a vármegyében dolgozók jelentős része rosszul járna a Tisza-adóval.

Az egyik megkérdezett Békéscsabán elmondta, hogy a jelenlegi kormány a fix adókkal megteremtette, hogy legyen valami alapja a bevételnek.

Amit Magyar Péter akar, az csak irritálja, bosszantja a népet

– fejtette ki véleményét. A férfi hozzátette: ez az adóprogram nem használ, hanem csak ront.