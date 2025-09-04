Tisza-adó: a vidék köszöni szépen, nem kéri

Ahogyan korábban lapunk megírta, tavasszal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért, most azonban háromkulcsos adóemelést tervez a Tisza Párt – ez derült ki a nyilvánosságra került belső feljegyzésekből, ez lenne a Tisza-adó program. Magyar Péter pártjának az adóemeléses adóreformja a pedagógusoktól kezdve az orvosokon át a családosokig szinte mindenkit sújtana, a dolgozó magyarok többsége havi tízezrekkel vinne haza kevesebbet.
Az Index hozta nyilvánosságra, hogy Magyar Péter korábbi ígéretéhez képest a párt egy belső anyaga már háromkulcsos, progresszív rendszert tartalmaz:
Ez azt jelentené, hogy
a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos adóhoz képest a magyar munkavállalók kétharmada rosszabbul járna.
A Tisza Párt belső tervei alapján tehát a választóknak tett tavaszi ígéretek és a valóság között óriási szakadék tátong. Az egységes adócsökkentés helyett adóemelés jönne, amely a magyar családok pénztárcáját terhelné meg.
A társadalom széles rétegei fejezték ki ellenérzésüket és ellenvetésüket a belengetett, majd letagadott adóemeléssel és elvonásokkal kapcsolatban a Magyar Nemzet is azt írja csütörtökön, hogy
sokak fizetése csökkenne, hogyha a Tisza Párt tervei megvalósulnának.
A lap a békés vármegyei hírportált idézi a továbbiakban, a Beol megkérdezte a békéscsabaiakat, akik tisztában voltak vele, hogy mit is jelentene számukra a Tisza-adó és nem kérnek belőle.
Békés vármegyében a KSH adatai szerint 522 035 forint volt a bruttó átlagkereset. Mivel a Magyar Péterék által felázolt tervek alapján már annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta bruttó 416 ezer felett keres,
így a vármegyében dolgozók jelentős része rosszul járna a Tisza-adóval.
Az egyik megkérdezett Békéscsabán elmondta, hogy a jelenlegi kormány a fix adókkal megteremtette, hogy legyen valami alapja a bevételnek.
Amit Magyar Péter akar, az csak irritálja, bosszantja a népet
– fejtette ki véleményét. A férfi hozzátette: ez az adóprogram nem használ, hanem csak ront.
Egy másik férfi is megosztotta határozott álláspontját a Tisza-adóról:
abszolút nem tartom helyesnek, illetve nem támogatom az ötleteiket.
– írják.
A helyiek további véleményét és az arról készült felvételt ide kattintva megtekinthetik a Beol cikkében.