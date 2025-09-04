Hírlevél

Rendkívüli

Moszkvába utazik Zelenszkij? Az ukrán elnök bejelentést tett

Tisza-adó

Tisza-adó: a vidék köszöni szépen, nem kéri

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza Párt belső tervei alapján a választóknak tett tavaszi ígéretek és a valóság között óriási szakadék tátong. Az egységes adócsökkentés helyett Tisza-adó program jönne, amely a magyar családok pénztárcáját terhelné meg.
Tisza-adóbékéscsabaividékMagyar Péter

Ahogyan korábban lapunk megírta, tavasszal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért, most azonban háromkulcsos adóemelést tervez a Tisza Párt – ez derült ki a nyilvánosságra került belső feljegyzésekből, ez lenne a Tisza-adó program. Magyar Péter pártjának az adóemeléses adóreformja a pedagógusoktól kezdve az orvosokon át a családosokig szinte mindenkit sújtana, a dolgozó magyarok többsége havi tízezrekkel vinne haza kevesebbet.

Magyar Péter ígéreteivel szemben valójában a Tisza-adó jönne kormányra kerülésükkel, 20250520 Ecsegfalva Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg Nagyváradig, ami az országjárás célállomása lesz.Fotó: Hatlaczki Balázs HB MWA képen: Magyar Péter gyaloglása Ecsegfalva közelében
Fotó: Hatlaczki Balázs

Az Index hozta nyilvánosságra, hogy Magyar Péter korábbi ígéretéhez képest a párt egy belső anyaga már háromkulcsos, progresszív rendszert tartalmaz:

  • 5 millió forintig: 15%,
  • 5–15 millió között: 22%,
  • 15 millió fölött: 33% adótartalommal.

Ez azt jelentené, hogy

a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos adóhoz képest a magyar munkavállalók kétharmada rosszabbul járna.

A Tisza Párt belső tervei alapján tehát a választóknak tett tavaszi ígéretek és a valóság között óriási szakadék tátong. Az egységes adócsökkentés helyett adóemelés jönne, amely a magyar családok pénztárcáját terhelné meg.

A társadalom széles rétegei fejezték ki ellenérzésüket és ellenvetésüket a belengetett, majd letagadott adóemeléssel és elvonásokkal kapcsolatban a Magyar Nemzet is azt írja csütörtökön, hogy

sokak fizetése csökkenne, hogyha a Tisza Párt tervei megvalósulnának.

A lap  a békés vármegyei hírportált idézi a továbbiakban, a Beol megkérdezte a bé­késcsabaiakat, akik tisztában voltak vele, hogy mit is jelentene számukra a Tisza-adó és nem kérnek belőle.

Békés vármegyében a KSH adatai szerint 522 035 forint volt a bruttó átlagkereset. Mivel a Magyar Péterék által felázolt tervek alapján már annak is több szja-t kellene fizetnie, aki havonta bruttó 416 ezer felett keres,

így a vármegyében dolgozók jelentős része rosszul járna a Tisza-adóval.

Az egyik megkérdezett Békéscsabán elmondta, hogy a jelenlegi kormány a fix adókkal megteremtette, hogy legyen valami alapja a bevételnek. 

Amit Magyar Péter akar, az csak irritálja, bosszantja a népet

– fejtette ki véleményét. A férfi hozzátette: ez az adóprogram nem használ, hanem csak ront.

Egy másik férfi is megosztotta határozott álláspontját a Tisza-adóról: 

abszolút nem tartom helyesnek, illetve nem támogatom az ötleteiket.

– írják.

A helyiek további véleményét és az arról készült felvételt ide kattintva megtekinthetik a Beol cikkében.

 

