Ami Gyurcsánynak Őszöd, az a Tiszának Etyek

Itt az újabb kínos videó, Magyar Péter embere megsemmisíti a tiszások hitelességét. Dálnoki szerint helyesen teszik Magyar Péterék, hogy eltitkolnak dolgokat – derül ki a Magyar Nemzet csütörtöki számából. Terítékre kerül a Tisza-adó is.

Dálnoki Áron Magyar Péterrel. Tisza-adó, csak titokban!

Forrás: Facebook/Vitályos Eszter

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a Tisza Pártnak tényleg Etyek. A tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron a helyi fórumon arról beszélt,

teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétszedik őket.

Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Magyar Péterék legújabb őszödi videójára.

Egyre erősebben dübörög a kérdés: mi az a dolog, amiért szétkapnák őket a választók?

– tette fel a kérdést.

Ahogyan korábban megírtuk, tavasszal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért, most azonban háromkulcsos adóemelést tervez a Tisza Párt – ez derült ki a nyilvánosságra került belső feljegyzésekből.

Magyar Péter pártjának az adóemeléses adóreformja a pedagógusoktól kezdve az orvosokon át a családosokig szinte mindenkit sújtana, a dolgozó magyarok többsége havi tízezrekkel vinne haza kevesebbet.

Így viselkedett Magyar Péter és pártjának több szereplője a Tisza-adó ügyében:

előbb ködösítettek és tagadtak,

majd ígérgettek,

később börtönnel fenyegetőztek,

aztán menekülőre fogták.

Nem kellett sokat várni arra, hogy az terebélyesedő lavinához hasonlítható botrány újabb lendületet kapjon. Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a már említett gazdasági csoportvezető, Dálnoki Áron látható. A két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett. A videórészleteken előbb az látható, ahogy Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel –

Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Tarr lényegében beismerte az adóemelési terveket, és lényegében azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. A Tisza alelnöke szó szerint ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni.”