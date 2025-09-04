Hírlevél

Dálnoki Áron

Ami Gyurcsánynak Őszöd, az a Tiszának Etyek

Most újabb videó került elő, ami lenullázza Magyar Péterék hitelességét, ráadásul saját embere buktatja le a Tiszát. Előbb ködösítettek és tagadtak, majd ígérgettek, később börtönnel fenyegetőztek, aztán menekülőre fogták – így viselkedett Magyar Péter és pártjának több szereplője a Tisza-adó ügyében.
Itt az újabb kínos videó, Magyar Péter embere megsemmisíti a tiszások hitelességét. Dálnoki szerint helyesen teszik Magyar Péterék, hogy eltitkolnak dolgokat – derül ki a Magyar Nemzet csütörtöki számából. Terítékre kerül a Tisza-adó is.

Dálnoki Áron Magyar Péterrel. Tisza-adó, csak titokban!
Forrás: Facebook/Vitályos Eszter

Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a Tisza Pártnak tényleg Etyek. A tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron a helyi fórumon arról beszélt,

teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétszedik őket.

Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Magyar Péterék legújabb őszödi videójára.

Egyre erősebben dübörög a kérdés: mi az a dolog, amiért szétkapnák őket a választók?

– tette fel a kérdést.

Ahogyan korábban megírtuk, tavasszal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért, most azonban háromkulcsos adóemelést tervez a Tisza Párt – ez derült ki a nyilvánosságra került belső feljegyzésekből.

Magyar Péter pártjának az adóemeléses adóreformja a pedagógusoktól kezdve az orvosokon át a családosokig szinte mindenkit sújtana, a dolgozó magyarok többsége havi tízezrekkel vinne haza kevesebbet.

Így viselkedett Magyar Péter és pártjának több szereplője a Tisza-adó ügyében:

  • előbb ködösítettek és tagadtak,
  • majd ígérgettek,
  • később börtönnel fenyegetőztek,
  • aztán menekülőre fogták.

Nem kellett sokat várni arra, hogy az terebélyesedő lavinához hasonlítható botrány újabb lendületet kapjon. Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a már említett gazdasági csoportvezető, Dálnoki Áron látható. A két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett. A videórészleteken előbb az látható, ahogy Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel – 

Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.

Tarr lényegében beismerte az adóemelési terveket, és lényegében azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. A Tisza alelnöke szó szerint ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni.”

„Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

Tarr súlyos beismerése irdatlan mennyiségű reakciót, szakmai és politikai megszólalást vont maga után, kifejtette álláspontját a kérdésben még a miniszterelnök is. Orbán Viktor egy Facebook-bejegyzésben fordult a magyar középosztályhoz, és azt írta:

most kell ébereknek lenni, mert a Tisza Párt veszélyes terveket szövöget.

A Tisza-adó botrányának sluszpoénját – legalábbis másfél hetes távlatban – nem várt szereplő, a HVG internetes kiadása adta meg. A leginkább a Tisza szekerét toló, valamikor mértékadó balliberális lap ugyanis átfogó elemzést közölt a mostani belpolitikai helyzetről.

Ebben – Magyar Pétert megcáfolva – tényként kezelik, hogy létezik az Index által bemutatott feljegyzés, ezzel a súlyos tiszás adóemelési terv is,

másrészt megerősítik, hogy Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, és letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt.

Nyilatkozatstop a Tisza Párt háza táján, nem csak Tisza-adó ügyben

A pártszájzár a jelek szerint hamar működésbe lépett, a tiszás politikusok immár inkább kerülik a kapcsolatot az újságírókkal. Sőt, némelykor egyenesen a menekülést választják. 

Kulja András is összevissza beszélt Brüsszelben, amikor a HírTV a Magyar Péter pártja által tervezett adóemelés és a párt további titkos tervei ügyében kérdezte.

Gerzsenyi Gabriella sem válaszolt a Hír TV kérdéseire Tarr Zoltán adóemelésről szóló kijelentéseivel kapcsolatban. A politikus azonban nem cáfolta, hogy kormányváltás esetén a Tisza adóemelésre készül. A politikus Kollár Kinga mellett a második tisza párti képviselő, aki egyszerre ül az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben.

 

 

 

