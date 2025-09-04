Ami Gyurcsánynak Őszöd, az a Tiszának Etyek

Itt az újabb kínos videó, Magyar Péter embere megsemmisíti a tiszások hitelességét. Dálnoki szerint helyesen teszik Magyar Péterék, hogy eltitkolnak dolgokat – derül ki a Magyar Nemzet csütörtöki számából. Terítékre kerül a Tisza-adó is.
Ami Gyurcsányéknak Balatonőszöd volt, az a Tisza Pártnak tényleg Etyek. A tiszás adócsomagot jegyző Dálnoki Áron a helyi fórumon arról beszélt,
teljesen egyetért Magyar Péterékkel, amikor azt mondják, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétszedik őket.
Dömötör Csaba kormánypárti európai parlamenti képviselő hívta fel a figyelmet Magyar Péterék legújabb őszödi videójára.
Egyre erősebben dübörög a kérdés: mi az a dolog, amiért szétkapnák őket a választók?
– tette fel a kérdést.
Ahogyan korábban megírtuk, tavasszal még egységes 9 százalékos személyi jövedelemadót ígért, most azonban háromkulcsos adóemelést tervez a Tisza Párt – ez derült ki a nyilvánosságra került belső feljegyzésekből.
Magyar Péter pártjának az adóemeléses adóreformja a pedagógusoktól kezdve az orvosokon át a családosokig szinte mindenkit sújtana, a dolgozó magyarok többsége havi tízezrekkel vinne haza kevesebbet.
Így viselkedett Magyar Péter és pártjának több szereplője a Tisza-adó ügyében:
Nem kellett sokat várni arra, hogy az terebélyesedő lavinához hasonlítható botrány újabb lendületet kapjon. Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a már említett gazdasági csoportvezető, Dálnoki Áron látható. A két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett. A videórészleteken előbb az látható, ahogy Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel –
Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.
Tarr lényegében beismerte az adóemelési terveket, és lényegében azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. A Tisza alelnöke szó szerint ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni.”
Tarr súlyos beismerése irdatlan mennyiségű reakciót, szakmai és politikai megszólalást vont maga után, kifejtette álláspontját a kérdésben még a miniszterelnök is. Orbán Viktor egy Facebook-bejegyzésben fordult a magyar középosztályhoz, és azt írta:
most kell ébereknek lenni, mert a Tisza Párt veszélyes terveket szövöget.
A Tisza-adó botrányának sluszpoénját – legalábbis másfél hetes távlatban – nem várt szereplő, a HVG internetes kiadása adta meg. A leginkább a Tisza szekerét toló, valamikor mértékadó balliberális lap ugyanis átfogó elemzést közölt a mostani belpolitikai helyzetről.
Ebben – Magyar Pétert megcáfolva – tényként kezelik, hogy létezik az Index által bemutatott feljegyzés, ezzel a súlyos tiszás adóemelési terv is,
másrészt megerősítik, hogy Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, és letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt.
A pártszájzár a jelek szerint hamar működésbe lépett, a tiszás politikusok immár inkább kerülik a kapcsolatot az újságírókkal. Sőt, némelykor egyenesen a menekülést választják.
Kulja András is összevissza beszélt Brüsszelben, amikor a HírTV a Magyar Péter pártja által tervezett adóemelés és a párt további titkos tervei ügyében kérdezte.
Gerzsenyi Gabriella sem válaszolt a Hír TV kérdéseire Tarr Zoltán adóemelésről szóló kijelentéseivel kapcsolatban. A politikus azonban nem cáfolta, hogy kormányváltás esetén a Tisza adóemelésre készül. A politikus Kollár Kinga mellett a második tisza párti képviselő, aki egyszerre ül az Európai Parlamentben és a Fővárosi Közgyűlésben.