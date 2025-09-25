Tisza-adó: Ezt gondolják a vidéken élők – videó

Az országgyűlési képviselőnek igencsak cifra válaszokat adtak a vidéken élők a Tisza-adó kapcsán, volt, aki azt felelte Gyopáros Alpárnak: Magyar Péter „menjen oda Brüsszelbe, ahova való, ez a hazaáruló ramaty!”

A Tisza-adóról és Magyar Péterről is élesen fogalmaztak a vidéken élők (Forrás: Facebook/képernyőfotó)

Más pedig csak annyit közölt nevetve a Tisza-adó hallatán:

Hogy micsoda? Ne káromkodjunk!

A Tisza-adó nem nyert tetszést

A helyiek ugyanakkor bizakodnak, szerintük nem fog labdába rúgni jövő tavasszal a Tisza Párt: egy férfi véleménye szerint, van ugyan egy-két becsapott szerencsétlen, aki hisz még Magyar Péternek, ám szerintük a Tiszából úgysem lesz semmi.

A Tisza-adó hallatán már a vérnyomása is az egekben lesz ennek az idős hölgynek (Forrás: Facebook/képernyőfotó)

Egy idős hölgy pedig arról panaszkodott, azóta van a vérnyomása az egekben, hogy a Tisza Párt adóterve nyilvánosságra került. „Az akar miniszterelnök lenni, aki így beszél az emberekkel?” – tette fel a kérdést a nyugdíjas.