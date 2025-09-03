A Tisza-adó igaz története: bemutatjuk Magyar Péterék eszeveszett ámokfutásának főbb állomásait

1. A lebukás

Augusztus 26, kedd. Bombaként robbant a hír, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt brutális lakossági adóemelést készít elő.

A Tisza pártban felmerült az adókedvezmények felülvizsgálata is – ez magyarul azt jelenti, hogy erőteljesen megvágnák a kedvezményeket, a mentességeket is. Fotó: Markovics Gábor

A részletekről az Index számolt be egy, a birtokába került belsős feljegyzés alapján. Eszerint a Tisza Párt a mostani egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert vezetne be. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos adót is fizetnének.

A belsős anyag készítői szerint ugyanakkor a költségvetési helyzet miatt elkerülhetetlen az adórendszer átalakítása.

Ráadásul az irat szerint a Tiszánál felmerült az adókedvezmények felülvizsgálata is – ez magyarul azt jelenti, hogy erőteljesen megvágnák a kedvezményeket, a mentességeket is.

2. Tagadás, szitokszórás

A belsős feljegyzés nyilvánosságra kerülése nagy ütést jelenthetett a Tiszának és Magyar Péternek, a pártelnök ugyanis korábban adócsökkentésről beszélt. Ráadásul a Nemzet hangja névre keresztelt, tavasszal megtartott pártfelmérésen

a szja csökkentésére szavazott a szimpatizánsok döntő többsége.

Így hát Magyar Péter azonnal tagadni próbálta, hogy kormányon adót emelnének, egyúttal hamisítványnak nevezte a nyilvánosságra került iratot, szokása szerint Rogánozott és nem fukarkodott a jelzőkkel: aljas, hazug, propaganda-közlésről és álhírről írt a közösségi médiában.

3. Mellébeszélés

Csakhogy ezúttal, ebben a témában nem érvényesülhetett Magyar Péter egyszemélyes showműsora: fontos mellékszereplők érkeztek. Egyikük az egyébként mesés vagyonnal rendelkező Dálnoki Áron. Róla annyit érdemes tudni, hogy bár eddig

a nyilvánosság előtt jórészt ismeretlen volt, a Tiszában nem jelentéktelen figura.

Tavaly ő volt az egyik a párt négy fővárosi kerületi polgármesterjelöltje közül, emellett pedig azt a gazdasági csoportot vezeti, amelyik kidolgozta az Index által bemutatott, súlyos adóemelést tartalmazó javaslatot. Dálnokit már az irat nyilvánosságra kerülése napján elérte a Magyar Nemzet: a tiszás gazdasági ember azt tagadta, hogy készítettek feljegyzést, de azt nem, hogy adóemelésre készülnek.