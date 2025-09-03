A Tisza-adó igaz története: bemutatjuk Magyar Péterék eszeveszett ámokfutásának főbb állomásait

Augusztus 26, kedd. Bombaként robbant a hír, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt brutális lakossági adóemelést készít elő.
A részletekről az Index számolt be egy, a birtokába került belsős feljegyzés alapján. Eszerint a Tisza Párt a mostani egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos rendszert vezetne be. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos adót is fizetnének.
A belsős anyag készítői szerint ugyanakkor a költségvetési helyzet miatt elkerülhetetlen az adórendszer átalakítása.
Ráadásul az irat szerint a Tiszánál felmerült az adókedvezmények felülvizsgálata is – ez magyarul azt jelenti, hogy erőteljesen megvágnák a kedvezményeket, a mentességeket is.
A belsős feljegyzés nyilvánosságra kerülése nagy ütést jelenthetett a Tiszának és Magyar Péternek, a pártelnök ugyanis korábban adócsökkentésről beszélt. Ráadásul a Nemzet hangja névre keresztelt, tavasszal megtartott pártfelmérésen
a szja csökkentésére szavazott a szimpatizánsok döntő többsége.
Így hát Magyar Péter azonnal tagadni próbálta, hogy kormányon adót emelnének, egyúttal hamisítványnak nevezte a nyilvánosságra került iratot, szokása szerint Rogánozott és nem fukarkodott a jelzőkkel: aljas, hazug, propaganda-közlésről és álhírről írt a közösségi médiában.
Csakhogy ezúttal, ebben a témában nem érvényesülhetett Magyar Péter egyszemélyes showműsora: fontos mellékszereplők érkeztek. Egyikük az egyébként mesés vagyonnal rendelkező Dálnoki Áron. Róla annyit érdemes tudni, hogy bár eddig
a nyilvánosság előtt jórészt ismeretlen volt, a Tiszában nem jelentéktelen figura.
Tavaly ő volt az egyik a párt négy fővárosi kerületi polgármesterjelöltje közül, emellett pedig azt a gazdasági csoportot vezeti, amelyik kidolgozta az Index által bemutatott, súlyos adóemelést tartalmazó javaslatot. Dálnokit már az irat nyilvánosságra kerülése napján elérte a Magyar Nemzet: a tiszás gazdasági ember azt tagadta, hogy készítettek feljegyzést, de azt nem, hogy adóemelésre készülnek.
Nem kellett sokat várni arra, hogy az terebélyesedő lavinához hasonlítható botrány újabb lendületet kapjon. Augusztus 28-án a Mandiner közzétett egy felvételt, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a már említett gazdasági csoportvezető, Dálnoki Áron látható. A két tiszás egy etyeki fórumon beszélgetett. A videórészleteken előbb az látható, ahogy Dálnoki megszavaztatta a hallgatóságot arról, ki akar egykulcsos és ki többkulcsos adórendszert. Dálnoki a többkulcsosnál emelte fel a kezét, és megelégedéssel –
Tarr pedig somolygással – vette tudomásul, hogy a hallgatóság nyolcvan-kilencven százaléka is így tett.
Aztán jött Tarr, aki lényegében beismerte az adóemelési terveket, és lényegében azt fejtegette, hogy a választásig mindent elhazudhatnak. A Tisza alelnöke szó szerint ezt mondta: „Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni.
Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. (…) És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, nagyon határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
Tarr súlyos beismerése irdatlan mennyiségű reakciót, szakmai és politikai megszólalást vont maga után, kifejtette álláspontját a kérdésben még a miniszterelnök is. Orbán Viktor egy Facebook-bejegyzésben fordult a magyar középosztályhoz, és azt írta: most kell ébereknek lenni, mert a Tisza Párt veszélyes terveket szövöget. A kormányfő úgy vélte, a párt vezetői nyíltan kijelentették, hogy
„a választások után mindent lehet”, vagyis kormányra kerülve rögtön adóemelésre készülnek.
Egy augusztus 29-ei hír szerint reagált a helyzetre Magyar Péter is – nem is akárhogyan. – Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte! – Deák Dániel Tisza Pártból származó információi szerint ezt mondta és valósággal kiborult Magyar Péter amiatt, hogy alelnöke szavai nyilvánosságot kaptak
A pártvezető mindenkinek megtiltotta a nyilatkozást a pártban, így akarja elérni, hogy elüljön a botrány és ne legyen több olyan nyilatkozat, amely alátámasztja, hogy valóban adóemelésre készülnek.
Még ugyanazon a napon Magyar Péter támadásba lendült, és délután a közösségi oldalán adócsökkentő ígéreteket fogalmazott meg, az üzenet terítésébe pedig nagy csapásszámmal kapcsolódott be a balliberális média.
A pártvezér szavainak hitelességét ugyanakkor erősen aláássa egyrészt a kiszivárgott dokumentum, másrészt politikustársai adóemelésről szóló szövegei, harmadrészt az, hogy a pártja környékén dolgozó megannyi szakértő és támogató jó ideje a közterhek emelése mellett érvel: Katona Tamástól Raskó Györgyön és Petschnig Mária Zitán keresztül egészen Bojár Gáborig tart a sor.
Magyar Péter kommunikációjában a mézesmadzagot hamar felváltotta a gumibot. Csupán egy nappal később, augusztus 30-án, vagyis szombaton, kevéssel az ebédidő előtt, a Tisza vezetője erős hangvételű posztban börtönbüntetéssel fenyegette meg a számára kellemetlen ügyekről beszámoló újságírókat és sajtótermékeket.
„A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el”
– írta, nem visszariadva sem a logikai bukfencektől, sem a súlyosan antidemokratikus megközelítéstől. Hozzátette azt is, hogy pártja sajtó-helyreigazítási pert indít azokkal a portálokkal szemben, amelyek hírt adtak a Tisza adóterveiről.
Felhevült állapotából a következő hét eleje sem igen segítette ki Magyar Pétert. Hétfőn, szeptember 1-én ugyanis újabb hangfelvétel-részlet jelent, ismét Tarr Zoltántól, ismét a régebbi etyeki fórumról. Eben az alelnök még nyilvánvalóbban vallott: a párt adóterveiről beszélve bevezetésképpen azt mondta:
nem tudja, „ki mindenki veszi fel”, amit mond, majd mintegy előre menekülve szabadkozott: a Tisza-adóról szóló mondatait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”.
A Mandiner cikke szerint konkrétabban is fogalmazott, így: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
A pártszájzár a jelek szerint hamar működésbe lépett, a tiszás politikusok immár inkább kerülik a kapcsolatot az újságírókkal. Sőt, némelykor egyenesen a menekülést választják.
Erre kiváló példa, ahogy Bohár Dániel próbálta az adóemelés, a Tisza-adó ügyében kérdezni Balogh Balázst.
A párt fővárosi képviselője előbb tagadott, majd úgy próbált kimenekülni szorul helyzetéből, hogy a budapesti Városháza egy zsúfolt tanácsteremben körbe-körbe sétált – mögötte az őt kérdező riporterrel.
Hasonlóan járt korábban a Mandiner Dálnoki Áronnal: a súlyos adóemelési csomag egyik megalkotója szinte szó szerint menekülőre fogja, amikor meglátta az őt kérdezni akaró riportert.
A Tisza aztán új akcióba lendült, telefonos kampányt indított. Magyar Péter egy rögzített telefonhívásban a botrány kirobbanása után sebtiben kihirdetett adóterveit mantrázza, miután nem csitul a Tisza-adó körüli botrány – írta meg szeptember 3-án a Magyar Nemzet. A lap munkatársát is felhívta az automata.
A Tisza-adó botrányának sluszpoénját – legalábbis másfél hetes távlatban – nem várt szereplő, a HVG internetes kiadása adta meg. A leginkább a Tisza szekerét toló, valamikor mértékadó balliberális lap ugyanis átfogó elemzést közölt a mostani belpolitikai helyzetről. Ebben – Magyar Pétert megcáfolva – tényként kezelik, hogy létezik az Index által bemutatott feljegyzés, ezzel a súlyos tiszás adóemelési terv is, másrészt megerősítik, hogy Magyar Péter valóban nyilatkozatstopot rendelt el, és letiltotta a szereplésről alelnökét, Tarr Zoltánt.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Markovics Gábor)