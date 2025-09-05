Nem kérnek a debreceniek a Tisza-adóból

Komoly ellenérzéseket váltott ki Debrecenben a Tisza-adó kiszivárgott adótervezete, amely a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja helyett háromsávos progresszív rendszert vezetne be. A Haon.hu által megkérdezett helyiek többsége felháborítónak tartja, hogy az átlagjövedelemmel rendelkezőknek a tervezet szerint havonta több mint tízezer forinttal többet kellene befizetniük.

A debreceniek nem kérnek a Tisza-adóból. A fotón Dálnoki Áron (b), a Tisza adóügyi szakembere és Magyar Péter. Fotó: Facebook/Vitályos Eszter

A debreceniek nem kérnek a Tisza-adóból

A tervezet értelmében évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelemnél már 22 százalékot, 15 millió forint felett pedig 33 százalékot kellene adózni. A helyiek úgy vélik, a változtatás jelentős terhet róna a középosztályra, ezért sokan kijelentették: semmiképpen nem támogatnák a pártot a választásokon.