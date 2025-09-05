Hírlevél

Rendkívüli

Még az orvosok is megdöbbentek: parazitaikreket találtak egy 20 napos csecsemő hasában

Tisza Párt

Nem kérnek a debreceniek a Tisza-adóból

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Debrecenben erős felháborodást váltott ki a Tisza Párt kiszivárgott adótervezete, amely a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív rendszert vezetne be. A helyiek szerint a változtatás havi tízezer forintos pluszterhet róna az átlagkeresetű dolgozókra, amit sokan igazságtalannak tartanak. Többen hangsúlyozták: a Tizsa-adó miatt biztosan nem szavaznának Magyar Péter pártjára.
Komoly ellenérzéseket váltott ki Debrecenben a Tisza-adó kiszivárgott adótervezete, amely a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja helyett háromsávos progresszív rendszert vezetne be. A Haon.hu által megkérdezett helyiek többsége felháborítónak tartja, hogy az átlagjövedelemmel rendelkezőknek a tervezet szerint havonta több mint tízezer forinttal többet kellene befizetniük.

Tisza-adó
A debreceniek nem kérnek a Tisza-adóból. A fotón Dálnoki Áron (b), a Tisza adóügyi szakembere és Magyar Péter. Fotó: Facebook/Vitályos Eszter

A debreceniek nem kérnek a Tisza-adóból

A tervezet értelmében évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelemnél már 22 százalékot, 15 millió forint felett pedig 33 százalékot kellene adózni. A helyiek úgy vélik, a változtatás jelentős terhet róna a középosztályra, ezért sokan kijelentették: semmiképpen nem támogatnák a pártot a választásokon.

 

