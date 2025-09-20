Kiszámoltuk, mennyit bukna évente egy kétkeresős család a Tisza-adóval

A Tisza Párt a többkulcsos szja bevezetése mellett megemelné a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is – ez derült ki egy, a párt gazdaságpolitikai programján dolgozó személy által átadott információkból. A Tisza-adót az Indexnek egymástól függetlenül megerősítette több, a tervekre rálátó forrás is.

Magyar Péterrel jönne a Tisza-adó is Fotó: Mirkó István

Magyar Péter pártja

a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetne be, így jönne a 22 és a 33 százalékos szja is.

A Tisza ezen kívül eltörölné az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket, valamint új terheket vetne ki a háztartások megtakarításaiból keletkező tőkejövedelmekre is.

Az Origo kiszámolta, hogy a Tisza-csomag miatt mennyivel kevesebb pénz maradna egy kétkeresős családnál abban az esetben, ha – mondjuk – egy keresőre bruttó 600 ezer; bruttó 800 ezer; vagy ha bruttó egymillió forintos jövedelem jut.

Százezreket venne el a családoktól a Tisza-adó

Amennyiben egy családban a két kereső fejenként bruttó 600 ezer forint jövedelemmel rendelkezik, úgy a

Tisza-adó bevezetésével összesen havi 25.666 forinttal, vagyis évi 308.000 forinttal maradna kevesebb pénz a családnál.

Ha keresőnként havi bruttó 800.000 forinttal számol egy család, akkor a Tisza-csomaggal havi 53.666 forinttal,

évente pedig 644.000 forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatna a család.

Havi bruttó 1 millió forint mellett ugyanebben a modellben