Rendkívüli

Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

Tisza-adó

Kiszámoltuk, mennyit bukna évente egy kétkeresős család a Tisza-adóval

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Magyar Péter pártjának nemrég nyilvánosságra került adótervezete senki pénztárcáját nem kímélné: a megerősített információk szerint – például – egészen 33 százalékig emelkedne a jövedelemadó. A Tisza-adó számainak nyilvánosságra kerülésével előre kiszámítható, hogy egyes jövedelmek milyen adósávba kerülnének; az Origo most annak járt utána, hogy egy kétkeresős családban hány forint mínuszt jelentene Magyar Péterék megszorítása. Százezrekről beszélhetünk...
Tisza-adóTisza PártTisza-csomagMagyar Péter

A Tisza Párt a többkulcsos szja bevezetése mellett megemelné a társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is – ez derült ki egy, a párt gazdaságpolitikai programján dolgozó személy által átadott információkból. A Tisza-adót az Indexnek egymástól függetlenül megerősítette több, a tervekre rálátó forrás is.

Magyar Péterrel jönne a Tisza-adó is. Fotó: Mirkó István
Magyar Péterrel jönne a Tisza-adó is Fotó: Mirkó István

Magyar Péter pártja 

a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, háromkulcsos adórendszert vezetne be, így jönne a 22 és a 33 százalékos szja is.

A Tisza ezen kívül eltörölné az édesanyáknak, a fiataloknak, illetve a családoknak járó adókedvezményeket, valamint új terheket vetne ki a háztartások megtakarításaiból keletkező tőkejövedelmekre is.

Az Origo kiszámolta, hogy a Tisza-csomag miatt mennyivel kevesebb pénz maradna egy kétkeresős családnál abban az esetben, ha – mondjuk – egy keresőre bruttó 600 ezer; bruttó 800 ezer; vagy ha bruttó egymillió forintos jövedelem jut.

Százezreket venne el a családoktól a Tisza-adó 

Amennyiben egy családban a két kereső fejenként bruttó 600 ezer forint jövedelemmel rendelkezik, úgy a

 Tisza-adó bevezetésével összesen havi 25.666 forinttal, vagyis évi 308.000 forinttal maradna kevesebb pénz a családnál.

Ha keresőnként havi bruttó 800.000 forinttal számol egy család, akkor a Tisza-csomaggal havi 53.666 forinttal, 

évente pedig 644.000 forinttal kevesebb pénzből gazdálkodhatna a család.

Havi bruttó 1 millió forint mellett ugyanebben a modellben 

minden hónapban 81.666 forinttal, vagyis évente 980.000 forinttal kevesebb pénzt vinne haza a két kereső családtag.

 

 

Tisza-csomag
