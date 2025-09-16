Menczer Tamás: Jönne a „Tisza-adó”, milliók nettó keresete csökkenne

Tarr Zoltán maga mondta el, hogy a választás után mindent lehet, addig viszont bármiről lehet hazudni vagy éppen hallgatni. Azt is megtudtuk, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni – mondta el az Országházban tartott sajtótájékoztatón Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Plakát a Tisza-adóról. Forrás: Facebook Forrás: Facebook

Hozzátette, a terv a gyakorlatban azt jelentené, hogy négymillió embernek csökkenne a nettó keresete, és mindenkinek, aki bruttó négyszázezer forint felett keres havonta, csökkenne a havi jövedelme.

„A mi álláspontunk az, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, éppen ezért a Fidesz a következő napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat, tízezer önkéntes segítségével. A Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról mindenkinek tudnia kell”

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, a másik ismert mondat Tarr Zoltántól, hogy nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknának.

„Ez is jól mutatja, hogy adót akarnak emelni. Ők is tudják, hogy erről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Mindenkinek tudnia kell, hogy elég egy rossz döntés, és akkor jönnek ők, akik adót akarnak emelni

– jelentette ki Menczer Tamás. A politikus elmondta, a Tisza Párt adóbotránya kapcsán az is kiderült, hogy Magyar Péter pártja 25 százalékra emelné a társasági adót, amely jelenleg kilenc százalék. Emellett pedig leválnának az orosz gázról és az olajról is. Éppen ezért a Fidesz október elejéig négymillió háztartás postaládájába viszi ki a szórólapokat önkéntesei segítségével.

Adóbotrány a Tisza Pártnál

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy átfogó gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakembereknek is bemutattak. Később a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát, mondván: a Tisza Párt kormányra kerülését követően átalakítaná az szja rendszerét is. A politikus etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.