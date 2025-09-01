Lebuktak: a Tisza-adóval elvennék a pénzedet

Lebuktak, megbuktak. A Tisza-adóval elvennék a pénzedet – írta bejegyzésében Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A nyilvánosságra került videóval kapcsolatban – amelyben a Tisza alelnöke egyebek mellett arról beszél a tervezett Tisza-adókkal kapcsolatban, hogy „nem fogok mindent elmondani mert akkor megbukunk vagy megbukok” – Menczer felidézte:

Ha bruttó 400 ezer forint felett keresel, akkor sok tízezer, sok százezer forintot veszítenél, ha hagyjuk.

Hozzátette:

De nem hagyjuk! Ne hagyd te se!

A nyilvánosságra került videóról, amelyen Tarr Zoltán véletlenül elmondta az igazat a Tisza-adóval kapcsolatban, itt írtunk bővebben.