Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Tisza-adó

A Tisza-adó és a családok zsebe – mit jelentene a gyakorlatban?

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Velkovics Vilmos, Gajdics Ottó és Szalai Piroska a Tisza-adóról beszélgettek. Szalai Piroska figyelmeztetett, hogy amennyiben a Tisza hatalomra kerülne, a tervezett többkulcsos adórendszer rengeteg pénzt venne ki a családok zsebéből. Szalai Piroska rámutatott, hogy a progresszív adózás nem lineárisan, hanem exponenciálisan növelné a terheket, és növelheti a feketemunka arányát, így kérdéses a többlet állami bevétel is.
A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Velkovics Vilmos, Gajdics Ottó és Szalai Piroska a Tisza-adó körüli kérdésekről beszélgettek. Szalai Piroska hangsúlyozta: ha a Tisza hatalomra kerülne, a tervezett többkulcsos adórendszer komoly anyagi terhet róna a családokra.

Szalai Piroska: A Tisza-adó bizonytalan haszonnal és növekvő kockázatokkal jár Fotó: Szalai Piroska. Forrás: hirado.hu

A Tisza-adó veszélyei

A progresszív adózás arról szólna, hogy akinek több a keresete, az jóval többet, tehát nem lineárisan, hanem exponenciálisan többet adózzon”

– figyelmeztetett Szalai Piroska.

Hozzátette, hogy ez a rendszer a gyakorlatban növelheti a feketemunkát és a szürke gazdaságot, így kérdéses, hogy valóban több állami bevételt eredményezne-e.

Kérdések a családok szempontjából

Szalai Piroska rámutatott: a családok pénztárcáját közvetlenül érintené a Tisza-adó, ami különösen a nagyobb keresetű családoknál okozna jelentős kiadásnövekedést. A politikus szerint a gazdasági kockázatok miatt a tervezett adórendszer megvalósítása erősen kérdéses.

 

