A Tisza-adó és a családok zsebe – mit jelentene a gyakorlatban?

A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján Velkovics Vilmos, Gajdics Ottó és Szalai Piroska a Tisza-adó körüli kérdésekről beszélgettek. Szalai Piroska hangsúlyozta: ha a Tisza hatalomra kerülne, a tervezett többkulcsos adórendszer komoly anyagi terhet róna a családokra.
A progresszív adózás arról szólna, hogy akinek több a keresete, az jóval többet, tehát nem lineárisan, hanem exponenciálisan többet adózzon”
– figyelmeztetett Szalai Piroska.
Hozzátette, hogy ez a rendszer a gyakorlatban növelheti a feketemunkát és a szürke gazdaságot, így kérdéses, hogy valóban több állami bevételt eredményezne-e.
Szalai Piroska rámutatott: a családok pénztárcáját közvetlenül érintené a Tisza-adó, ami különösen a nagyobb keresetű családoknál okozna jelentős kiadásnövekedést. A politikus szerint a gazdasági kockázatok miatt a tervezett adórendszer megvalósítása erősen kérdéses.