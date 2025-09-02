Szentkirályi Alexandra: Hallgassatok a józan észre, hallgassatok a pénztárcátokra!

Hírlevél

A Tisza-adó egy budapestinek átlagosan 356 ezer mínuszt jelentene. Szentkirályi Alexandra Facebook-bejegyzésében hívja fel a figyelmet az átlagemberek megélhetésére veszélyes, tervezett Tisza-adó elutasításának fontosságára.
A Tisza-adó a budapestieknek – egy átlagos fővárosi fizetéssel számolva – évi 356 ezer forint SZJA-emelést jelent – mondta el Szentkirályi Alexandra keddi Facebook-videójában.

Tisza-adó: az átlagember nem járna jól, forint, bankjegy, pénztárca, illusztráció
Tisza-adó: az átlagember nem járna jól
Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock/Copyright (c) 2022

A Fidesz budapesti frakcióvezetője hozzátette, ez a plusz adóteher nem a gazdagokat terhelné, hanem az átlagos, keményen dolgozó budapesti embereket súlytaná. Akár egy kazánjavítás, vagy telefon-csere sokkal nehezebben megoldható kihívások lennének. Erre már volt példa a történelemben, Szentkirályi arra figyelmeztet, hogy „ebből nem kérünk”, valamint hangsúlyozta:

Orbán Viktoré az alacsony adók kormánya, a Fidesz pedig az adókedvezmények pártja”

 

A Tisza-adó valós fenyegetés

 

