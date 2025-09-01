Hírlevél

Tisza-adó

Tarr Zoltán véletlenül elmondta az igazat a Tisza-adóról: ezért tartják vissza az információkat

Botrányos kijelentéseket tett a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter jobbkeze a párt etyeki összejövetelén – ezek közül az egyik az, hogy elárulta, miért nem akar mindent elmondani a párt adóterveiről. A felvételből kiderül az is: Tarr nem egészen fél perc leforgása alatt többször is elszólta magát a Tisza-adóval kapcsolatban.
Az etyeki tiszás összejövetelen – ahol a videó készült – az alelnök a párt adóterveiről beszélve bevezetésképpen azt mondta: nem tudja, „ki mindenki veszi fel”, amit mond, majd mintegy előre menekülve szabadkozott: a Tisza-adóról szóló mondatait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. A Mandiner cikke szerint konkrétabban is fogalmazott.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt érdekében titokban tartaná a Tisza-adócsomagot Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt érdekében titokban tartaná a Tisza-adócsomagot
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

A tiszások ezen az összejövetelen 80 százalékos többséggel szavazták meg az adóemelést, vagyis a többkulcsos Tisza-adót. Tarr nem rejtette a véka alá azt a véleményét sem, hogy 

először meg kell nyerni a választást, „és utána mindent lehet”.

Négymillió magyar keresne jóval kevesebbet a Tisza-adó miatt

Mint az ismeretes, a Tisza Pártnak van mit titkolnia. A múlt héten kiszivárgott adóprogramjuk szerint kormányra kerülésük esetén bevezetnék a háromkulcsos progresszív szja-t. Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő részletes elemzése szerint a Magyar Péterék által bevezetni tervezett adórendszerben 

havi bruttó 417 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15%-os adókulcs, 417 ezer és 1 millió 250 ezer forint között már 22%-kal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33%-kal. A jövő évi várható havi bruttó átlagkereset nettója 23 ezer forinttal csökkenne. 

A szakértő felhívta a figyelmet arra: becslése szerint az idén várhatóan 705 ezer Ft lesz az éves bruttó átlagkereset, jövőre pedig – ha csak további 5% nominális növekedéssel számolunk – elérjük a 740 ezer forintot. 

„Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15%-os szinten számolva 492 ezer Ft, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer Ft”.

Szakmák szerinti lebontásban ez hozzávetőleg úgy nézne ki:

  • egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal (évi 3 millió 172 ezer forinttal);
  • egy gépészmérnök 54 ezer forinttal (évi 652 ezer forinttal);
  • egy középiskolai tanár 30 ezer forinttal (évi 357 ezer forinttal);
  • egy elemző közgazdász 91 ezer forinttal (évi 1 millió 96 ezer forinttal) vihetne haza kevesebbet. 

Magyar Péterék nem titkolták, hogy kormányra kerülésük esetén a jelenlegi adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák, ami 

  • veszélyezteti a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét;
  • a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, valamint 
  • az egész családi adókedvezmény-rendszert. 

Vagyis a családok havi szinten százezrektől eshetnek el. Ha a Tisza megnyerné a választásokat, 2026 második felétől megvalósítaná ezt az adóprogramot – ezzel pedig négymillió magyar ember nettó fizetése lenne kevesebb.

 

