Tarr Zoltán véletlenül elmondta az igazat a Tisza-adóról: ezért tartják vissza az információkat

Az etyeki tiszás összejövetelen – ahol a videó készült – az alelnök a párt adóterveiről beszélve bevezetésképpen azt mondta: nem tudja, „ki mindenki veszi fel”, amit mond, majd mintegy előre menekülve szabadkozott: a Tisza-adóról szóló mondatait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. A Mandiner cikke szerint konkrétabban is fogalmazott.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt érdekében titokban tartaná a Tisza-adócsomagot

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

A tiszások ezen az összejövetelen 80 százalékos többséggel szavazták meg az adóemelést, vagyis a többkulcsos Tisza-adót. Tarr nem rejtette a véka alá azt a véleményét sem, hogy

először meg kell nyerni a választást, „és utána mindent lehet”.

Négymillió magyar keresne jóval kevesebbet a Tisza-adó miatt

Mint az ismeretes, a Tisza Pártnak van mit titkolnia. A múlt héten kiszivárgott adóprogramjuk szerint kormányra kerülésük esetén bevezetnék a háromkulcsos progresszív szja-t. Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő részletes elemzése szerint a Magyar Péterék által bevezetni tervezett adórendszerben

havi bruttó 417 ezer forintig maradna meg a jelenlegi 15%-os adókulcs, 417 ezer és 1 millió 250 ezer forint között már 22%-kal kellene adózni, 1 millió 250 ezer forint felett pedig 33%-kal. A jövő évi várható havi bruttó átlagkereset nettója 23 ezer forinttal csökkenne.

A szakértő felhívta a figyelmet arra: becslése szerint az idén várhatóan 705 ezer Ft lesz az éves bruttó átlagkereset, jövőre pedig – ha csak további 5% nominális növekedéssel számolunk – elérjük a 740 ezer forintot.

„Ennek a nettó összege kedvezmények nélkül a jelenlegi 15%-os szinten számolva 492 ezer Ft, a Tisza által tervezett sávokkal pedig csak 469 ezer Ft”.

Szakmák szerinti lebontásban ez hozzávetőleg úgy nézne ki:

egy átlagkeresetű szakorvos havonta 264 ezer forinttal (évi 3 millió 172 ezer forinttal);

egy gépészmérnök 54 ezer forinttal (évi 652 ezer forinttal);

egy középiskolai tanár 30 ezer forinttal (évi 357 ezer forinttal);

egy elemző közgazdász 91 ezer forinttal (évi 1 millió 96 ezer forinttal) vihetne haza kevesebbet.

Magyar Péterék nem titkolták, hogy kormányra kerülésük esetén a jelenlegi adókedvezmények rendszerét is felülvizsgálnák, ami

veszélyezteti a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét;

a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, valamint

az egész családi adókedvezmény-rendszert.

Vagyis a családok havi szinten százezrektől eshetnek el. Ha a Tisza megnyerné a választásokat, 2026 második felétől megvalósítaná ezt az adóprogramot – ezzel pedig négymillió magyar ember nettó fizetése lenne kevesebb.