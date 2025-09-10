Tisza-applikáció: a felhasználók legféltettebb magánügyeit is megismerhetik Magyar Péterék

Kedden délelőtt mutatták be a Tisza Párt legújabb kampányeszközét, a Tisza-applikációt. Az alkalmazást Radnai Márk alelnök bevallása szerint az Egyesült Államokban fejlesztették, de további súlyos aggályok is felmerülnek az applikációval kapcsolatban. Az ugyanis érzékeny, különleges személyes adatokat is gyűjt, akár úgy is, hogy eközben a felhasználó nincs teljes mértékben tisztában azzal, milyen információkhoz enged hozzáférést.

A Tisza-applikáció

Fotó: Google Play

Érzékeny adatok a Tisza-applikációban

A jelenlegi uniós szabályozás szerint érzékeny adatnak számít többek között a felhasználó politikai véleménye – amire abból lehet következtetni, hogy milyen politikai eseményeken vesz részt, vagy kire szavazna –, a vallási vagy világnézeti meggyőződése, a szexuális orientációja, továbbá a biometrikus adatai, mint például az arcfelismerés vagy az ujjlenyomat.

Márpedig ha valaki letölti a Tisza-applikációt, nemcsak a neve, az e-mail-címe vagy a lakcíme kerülhet a rendszerbe, hanem az is, hogy merre jár, kikkel találkozik, milyen gondolatokat követ, mitől fél, miben hisz és milyen politikai döntéseket hoz meg.

Egy ilyen alkalmazás technológiai képességeitől függően követheti a tartózkodási helyet, a felhasználó viselkedését, a különböző reakcióit, valamint az ideológiai preferenciáit.

Az applikáció a metaadatok kapcsán azt is képes lehet megjegyezni, hogy az adott felhasználót milyen témák érdeklik, mikre kattint rá, milyen bejegyzésekre reagál, vagy éppen mennyi időt tölt el egy-egy tartalomnál. Az online viselkedés – például böngészési szokások, mentett cikkek, közösségi aktivitás – alapján pedig még mélyebb következtetéseket képes levonni.

Tisza-testvér mindent lát

Egy ilyen alkalmazás – különösen, ha politikai célokra fejlesztik – képes lehet rögzíteni, hogy a felhasználó melyik településen tartózkodik, milyen eseményeken vesz részt, s milyen hírek, információk érintik érzékenyen. Ezek az információk kiegészülnek azokkal az adatokkal, hogy mikor telefonál valaki, milyen típusú alkalmazásokat használ, vagy éppen mikor használja aktívabban a telefonját.

Ezek az adatok együttvéve gyakorlatilag a legkisebb mozzanatokig nyitott könyvvé teszik a felhasználó életét. Ugyanis következtetni lehet belőlük az életritmusra, a terhelhetőségre, a magánélet minőségére, és arra is, hogy miként lehet célzott politikai üzeneteket küldeni a felhasználóknak.

Az alkalmazás működése során keletkező adatok elemzésére algoritmusokat használhatnak, amelyek kiszámolják és előrejelzik, miként lehet a felhasználóra politikai, érzelmi vagy ideológiai szinten hatni.