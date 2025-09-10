Hírlevél

Lengyelország háborúra készülhet

Tóth Máté

Veszélyes múltidézés: a Tisza embere a ’95-ös Bokros-csomagot dicsőíti

Tóth Máté, a Tisza Párt hangos támogatója és a Tibi atya nevű mémoldal vezetője nyíltan kijelentette: szerinte Magyarországon „óriási megszorításokra lenne szükség”. Posztjában dicsőítette a Bokros-csomagot, amely súlyos terheket rótt a magyar családokra. Ez az őszinte, de annál ijesztőbb vallomás jól mutatja, milyen jövőt szánna a Tisza Párt az országnak.
A Tisza Párt holdudvarához tartozó Tóth Máté, a Tibi atya mémoldal vezetője – aki korábban jobbikos kiadványban is szerepelt – a közösségi médiában fakadt ki, és a magyar emberek számára aligha vonzó jövőképet vázolt fel. „Szomorúan kell kimondani: óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon” – írta, egyértelművé téve, hogy szerinte a jövő a terhek további növeléséről szólna.

Tisza
A Tibi atya nevű mémoldal vezetője, Tóth Máté korábban csatlakozott a Tisza Párt országjárásához is Fotó: Youtube/kontroll.hu

A Bokros-csomag dicsőítése: figyelmeztető jel

Tóth nemcsak hogy megszorításokat sürgetett, de a magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági csomagját is piedesztálra emelte.

A Bokros-csomag megmentette az országot az államcsődtől”

– állította, miközben elfelejti hozzátenni: akkor a családok béreinek, nyugdíjainak reálértéke zuhant, a forintot leértékelték, és privatizációval idegen kézbe játszották át a nemzeti vagyont.

Így képzeli el a Tisza a jövőt

Nem lehet nem észrevenni, hogy a Tisza Párt környezetéből egyre több olyan hang érkezik, amely a múlt kudarcait akarja a magyarokra újra ráerőltetni. Tóth Máté posztja világos üzenet: megszorítások, privatizáció, külföldi érdekek előtérbe helyezése – ez lenne az alternatíva a magyar embereknek.

A kormány más utat választott

A magyar kormány ezzel szemben évek óta olyan politikát folytat, amely megőrzi a családok támogatásait, a rezsicsökkentést és a munkahelyek védelmét. Míg a Tisza Párt szellemi vezetői újabb sarcokat vizionálnak, addig a kormány a magyar emberek mindennapi biztonságát helyezi előtérbe.

A választás világos lesz 2026-ban

Tóth Máté kijelentései figyelmeztetőek: 

aki a Tisza Pártot támogatja, az a Bokros-csomag szellemiségét, a nyugdíjak csökkentését és a megszorítások politikáját támogatja. A kormány álláspontja világos: a magyar emberek nem fizethetik meg újra mások hibáinak árát.

 

 

Tisza-csomag
