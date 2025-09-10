Veszélyes múltidézés: a Tisza embere a ’95-ös Bokros-csomagot dicsőíti

A Tisza Párt holdudvarához tartozó Tóth Máté, a Tibi atya mémoldal vezetője – aki korábban jobbikos kiadványban is szerepelt – a közösségi médiában fakadt ki, és a magyar emberek számára aligha vonzó jövőképet vázolt fel. „Szomorúan kell kimondani: óriási megszorításokra lenne szükség Magyarországon” – írta, egyértelművé téve, hogy szerinte a jövő a terhek további növeléséről szólna.
Tóth nemcsak hogy megszorításokat sürgetett, de a magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági csomagját is piedesztálra emelte.
A Bokros-csomag megmentette az országot az államcsődtől”
– állította, miközben elfelejti hozzátenni: akkor a családok béreinek, nyugdíjainak reálértéke zuhant, a forintot leértékelték, és privatizációval idegen kézbe játszották át a nemzeti vagyont.
Nem lehet nem észrevenni, hogy a Tisza Párt környezetéből egyre több olyan hang érkezik, amely a múlt kudarcait akarja a magyarokra újra ráerőltetni. Tóth Máté posztja világos üzenet: megszorítások, privatizáció, külföldi érdekek előtérbe helyezése – ez lenne az alternatíva a magyar embereknek.
A magyar kormány ezzel szemben évek óta olyan politikát folytat, amely megőrzi a családok támogatásait, a rezsicsökkentést és a munkahelyek védelmét. Míg a Tisza Párt szellemi vezetői újabb sarcokat vizionálnak, addig a kormány a magyar emberek mindennapi biztonságát helyezi előtérbe.
Tóth Máté kijelentései figyelmeztetőek:
aki a Tisza Pártot támogatja, az a Bokros-csomag szellemiségét, a nyugdíjak csökkentését és a megszorítások politikáját támogatja. A kormány álláspontja világos: a magyar emberek nem fizethetik meg újra mások hibáinak árát.