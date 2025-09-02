Nem kér bocsánatot a Tisza fővárosi képviselője a borsodi tanár megalázása után

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Barna Judit Annamária, a Tisza fővárosi képviselője egy Tisza-adóról szóló cikk alatt azt írta: „Onnan tudhatjuk, hogy nem igaz, hogy egy jobbos (fideszes) borsodi tanár is azt magyarázza, hogy igaz.” A Tisza képviselőjének a sértő kijelentését politikusok, pedagógusok és érdekvédők is elítélték, ám a képviselő a cikk megjelenéséig nem kért bocsánatot.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a megjegyzés gyorsan lavinát indított el a közösségi médiában. Sokak szerint Barna Judit Annamária állítása azt sugallja, hogy aki nem ért egyet a Tisza álláspontjával – jelen esetben egy borsodi pedagógus –, az hazudik. 

A Tisza politikusainak semmi sem drága.
Barna Judit Annamária, a Tisza Párt fővárosi képviselője Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza képviselője eddig nem kért bocsánatot

A sértő megjegyzés ügyében a Boon megkereste a politikust, hogy visszavonja-e szavait vagy bocsánatot kér-e, azonban nem kapott választ a megkeresésére.

A sértő kijelentéshez vezető vita a Tisza párt adóterve körül bontakozott ki. 

Mint ismeretes, egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és progresszív, többkulcsos rendszert vezetne be. Az elemzők attól tartanak, hogy a „Tisza-adó” leginkább a középosztályt és a családosokat sújtaná.

A sértő megnyilvánulásba torkolló történet nemcsak egy adópolitikai vitáról szól, hanem a közbeszéd minőségéről is: miként beszélnek a döntéshozók a tanárokról, és elfér-e a személyeskedés a politikai érvelésben.

 

 

