Nem kér bocsánatot a Tisza fővárosi képviselője a borsodi tanár megalázása után

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a megjegyzés gyorsan lavinát indított el a közösségi médiában. Sokak szerint Barna Judit Annamária állítása azt sugallja, hogy aki nem ért egyet a Tisza álláspontjával – jelen esetben egy borsodi pedagógus –, az hazudik.

Barna Judit Annamária, a Tisza Párt fővárosi képviselője Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza képviselője eddig nem kért bocsánatot

A sértő megjegyzés ügyében a Boon megkereste a politikust, hogy visszavonja-e szavait vagy bocsánatot kér-e, azonban nem kapott választ a megkeresésére.

A sértő kijelentéshez vezető vita a Tisza párt adóterve körül bontakozott ki.

Mint ismeretes, egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos személyi jövedelemadót, és progresszív, többkulcsos rendszert vezetne be. Az elemzők attól tartanak, hogy a „Tisza-adó” leginkább a középosztályt és a családosokat sújtaná.