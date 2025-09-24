A budapesti Fidesz elnöke felidézte, a főpolgármester többségét adó Tisza Párt mindvégig átverte a magyarokat. – Alelnökük szavai világosak voltak: „erről most nem lehet beszélni”, „ha mindent elmondunk, megbukunk”, „majd választás után, akkor mindent lehet”. Emellett velünk szemben ülő két tiszás képviselő is beismerte: többkulcsos személyi jövedelemadóval akarják megsarcolni a magyar embereket, ami Budapesten évente átlagosan 356 ezer forintot venne ki a bukszából. Ez a valóság – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

– És ha már a valóságnál járunk: Ordas Eszter, a Tisza korábbi frakcióvezetője, nem bírta tovább Magyar Péter nyomása alatt és lemondott a fővárosi képviselőségről. A helyére pedig az eddigi kettő Brüsszelből fizetett kétkulacsos képviselő mellé egy újabb érkezett Brüsszelből Gerzsenyi Gabriella személyében – sorolta a főváros „érdemeit”.

De miért fontos ez? Mert a fővárosi Tisza frakció harmada Brüsszel hangján szól hozzánk Budapesten. Tegnap élőben láttuk működni, milyen amikor valaki Brüsszel kegyeltje. Egy köztörvényes bűncselekmény kapcsán nem adták ki Magyar Péter mentelmi jogát

– mondta, majd azzal folytatta:

– Tudjuk, hogy akiket Brüsszelből fizetnek, azok felé mi az elvárás. Látjuk, hogy egészen véletlenül a Tisza programja pont egybeesik azzal, amit Brüsszel követel a magyar kormánytól évek óta. És arról is vannak sejtéseink, hogy mik lesznek még azok a brüsszeli kérések, amikről a Tiszának „még nem lehet beszélni… mert előbb választást kellene nyerni és utána mindent lehet…“ (nem fognak) – vélekedett Szentkirályi.

A budapesti Fidesz elnöke egyben leszögezte: Mi viszont hiszünk Budapestben, hiszünk a budapestiekben, és abban, hogy ennek a színjátéknak hamarosan vége lesz.

– A legújabb eredmények is azt mutatják, hogy repedezik a budapesti ellenzék, apad a Tisza Budapesten is: vasárnap Józsefvárosban a Fidesz 52 százalékkal nyerte az időközi választást. Szívből gratulálunk Kozma Lajosnak! – írta Szentkirályi Alexandra.