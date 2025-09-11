Hírlevél

Deák Dániel

Magyar Péter megint őrjöng, már nem bízik a saját embereiben sem

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy, a Tisza belső ügyeire rálátó forrás szerint Magyar Péter őrjöng, bizalmatlan a saját embereivel – írja Deák Dániel elemző. A hisztéria oka, hogy kiszivárogtak a Tisza-csomag, vagyis a tiszás adótervek részletei.
Deák DánielTisza-csomagMagyar Péter

„Ma délelőtt személyesen találkoztam a Tisza belső ügyeire rálátó forrásommal, aki részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában; Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan” – írja posztjában Deák Dániel, felidézve a Tisza-csomaggal kapcsolatos friss reakciókat is.

Egyre több részlet kerül nyilvánosságra a titkolt Tisza-csomagból. Fotó: AFP
Egyre több részlet kerül nyilvánosságra a titkolt Tisza-csomagból. Fotó: AFP

Az elemző szerint a hatalmas feszültség oka, hogy 

kiszivárogtak a Tisza Párt adótervei, 

legutóbb például az, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. 

„Magyar Péter a forrásom szerint azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak” – fogalmaz, hozzátéve: Magyart az is idegesíti, hogy látja a friss közvélemény-kutatásokat, amelyek azt jelzik, hogy 

az emberek elutasítóak ezekkel az adóemelő elképzelésekkel szemben, sorra fordítanak hátat neki.

„Emiatt Magyar Péter nagyon dühös az embereire, mert ezekről nem szabadott volna beszélniük, nem szabadott volna kiszivárognia ezeknek a terveknek – mert ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke fogalmazott: ebbe könnyen belebukhatnak” – foglalja össze bejegyzésében az elemző.

 

Tisza-csomag
