Menekülnek a Tisza politikusai, bajban vannak Magyar Péter emberei

Elmenekült a Hír TV kérdései elől Gerzsenyi Gabriella is, akitől a riporter azt próbálta megtudni, hogy mi a véleménye Tarr Zoltán adóemelésről szóló kijelentéseiről.

A Tisza párt képviselője, Gerzsenyi Gabriella sem válaszolt a Hír TV kérdéseire Tarr Zoltán adóemelésről szóló kijelentéseivel kapcsolatban. Fotó: MTI/Purger Tamás

Azt azonban nem cáfolta, hogy kormányváltás setén adóemelésre készülnének. Emlékezetes, Kollár Kinga mellett ő lett a másik olyan tiszás politikus, aki egyszerre európai parlamenti képviselő és fővárosi képviselő is, Kollár Kingához hasonlóan.

Lebuktatták magukat: teljesen átalakítaná a Tisza az adórendszert

Mint ismert, Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene.”

Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.