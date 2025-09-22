Ez fájni fog a Tisza Pártnak: Hollik István szembesítette Kollár Kingát

Hallottuk Kollár Kingától, hogy nem a migráció, nem a háború, és nem az LMBTQ-jogok miatt tartják felfüggesztve a forrásokat. Hallgassák meg Ursula von der Leyent – mondta Hollik István.

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője megdöbbentő vallomást tett az uniós pénzekről. (Fotó: Facebook)

A kormánypárti politikus által lejátszott felvételen az hallható, ahogyan az Európai Bizottság elnöke elmondja mindezt.

Hollik István emlékeztetett: Kollár Kinga korábban azt is elmondta, hogy az ellenzéknek mindez jó, ha nem érkeznek meg a források.

Mint korábban beszámoltunk róla: Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén meglepő kijelentéseket tett. A politikus „nagyon hatékonynak” nevezte a jogállamisági eljárást és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartását, mivel ezáltal nem valósulhatnak meg fontos beruházások. A következményként romló életminőség pedig az ellenzék malmára hajtja a vizet – állította a Tisza Párt képviselője.