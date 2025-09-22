Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Hollik István

Ez fájni fog a Tisza Pártnak: Hollik István szembesítette Kollár Kingát

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Nem a migráció, nem a háború, és nem az LMBTQ-jogok miatt fagyasztották be az uniós forrásokat – hangzott el azon a felvételen, amelyet Hollik István mutatott be Ursula von der Leyentől. A kormánypárti politikus szerint mindez visszaigazolja Kollár Kinga Tiszás EP-képviselő korábbi szavait, aki úgy fogalmazott: az Tisza Pártnak kifejezetten érdeke, hogy ne érkezzenek meg a Magyarországnak járó pénzek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollik IstvánTisza PártKollár Kinga

Hallottuk Kollár Kingától, hogy nem a migráció, nem a háború, és nem az LMBTQ-jogok miatt tartják felfüggesztve a forrásokat. Hallgassák meg Ursula von der Leyent – mondta Hollik István. 

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője és Magyar Péter (Fotó: Facebook)
Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője megdöbbentő vallomást tett az uniós pénzekről. (Fotó: Facebook)

A kormánypárti politikus által lejátszott felvételen az hallható, ahogyan az Európai Bizottság elnöke elmondja mindezt.

Hollik István emlékeztetett: Kollár Kinga korábban azt is elmondta, hogy az ellenzéknek mindez jó, ha nem érkeznek meg a források.

@hollik_istvan

Szembesítettem Kollár Kingát az igazsággal.

♬ eredeti hang - Hollik_Istvan

Mint korábban beszámoltunk róla: Kollár Kinga, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén meglepő kijelentéseket tett. A politikus „nagyon hatékonynak” nevezte a jogállamisági eljárást és a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartását, mivel ezáltal nem valósulhatnak meg fontos beruházások. A következményként romló életminőség pedig az ellenzék malmára hajtja a vizet – állította a Tisza Párt képviselője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!