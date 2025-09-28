Káosz és káderhiány a Tiszában – már könyörögnek a jelöltekért

Miközben a Tisza elnöke még tavaly ősszel azt hangoztatta, hogy bármikor ki tudna állítani 106 egyéni képviselőjelöltet, most kiderült: erre idén sem képes. A nagykanizsai kongresszuson még november végi bejelentést ígért, de a háttérben inkább káosz és tanácstalanság tapasztalható. A pártvezető szerint a „Nemzet hangja” szavazásra koncentrálnak, de belső források szerint egyszerűen nincs elég vállalható ember a jelölti helyekre – erről ír a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt egy one man show. A fotón: Magyar Péter. Fotó: Hatlaczki Balázs.

Káderhiány és kétségbeesés a Tisza Pártnál

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint teljes kudarc a jelöltállítási folyamat. A Tisza soraiba ugyanis rendre alkalmatlan jelentkezők érkeznek, miközben a pártelnök inkább színpadi tapsoltatással tölti idejét, nem pedig szervezetépítéssel. A helyzet odáig fajult, hogy Magyar Péter már közösségi oldalán könyörög új emberekért, mintha politikai állásbörzét hirdetne: képviselőt, minisztert, sőt akár miniszterelnök-jelöltet is vár.

Iránymutatás helyett központi cenzúra

Bár a tiszás politikusoknak ajtóról ajtóra kellene bemutatniuk magukat, valódi kommunikációs szabadságot nem kapnak. Magyar Péter központilag akarja irányítani az üzeneteket, nehogy újabb kellemetlen fiaskók történjenek. Nem véletlenül: a közelmúltban a párt „szakértői” saját magukat buktatták le a Tisza-adóval, a progresszív jövedelemadóval és a brutális adóemelési tervekkel kapcsolatban.

Irreális előválasztás, előre leosztott lapok

Egyes források szerint az előválasztás csak színjáték lesz, több körzetben ugyanis már előre eldőlt, ki lehet a Tisza embere. Budapesten és nagyobb városokban neveket is hallani: például Kulcsár Krisztián, Rost Andrea, Lukács Gábor vagy épp a dunaújvárosi Nagy Ervin. A folyamat tehát inkább irányított szavazás, semmint demokratikus verseny.

Álhírezés és felelősséghárítás

Amikor a sajtó kérdésekkel fordult a párthoz, a Tisza Párt szokás szerint álhírezéssel védekezett. A nyilvánvaló szervezetlenséget Orbán Viktor „állítólagos aknamunkájával” próbálták magyarázni. A valóság azonban az, hogy Magyar Péter egyre inkább képtelen összetartani saját mozgalmát, amely így kormányzásképtelen „one man show”-ként bukdácsol tovább.