Akasztással fenyegették a közmédia stábját a tiszások – jogkövetkezmények jönnek

Vasárnap Kötcsén a Tisza Párt szimpatizánsai egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták a közmédia stábját. A helyszínen tartózkodó Császár Attila riportert és kollégáit több alkalommal szidalmazták, a délután folyamán pedig akasztással is megfenyegették.

Vasárnap Kötcsén fenyegetőztek a Tisza Párt szimpatizánsai Forrás: Facebook

Egy édesanya kiállása

A feszült helyzetben egy háromgyermekes helyi édesanya próbálta megfékezni a tomboló indulatokat, aki szóvá tette, hogy a gyerekek és a falubeliek nem érdemlik meg az alpári stílust. A Tisza-szimpatizánsok azonban rá is rátámadtak, és őt is durva fenyegetésekkel illették.

„Harcos” fenyegetőzött sörrel a kezében

Németh Balázs, a Harcosok órája műsorvezetője a Facebookon számolt be arról, hogy az egyik legagresszívebb fellépő egy idős férfi volt, aki a Tisza Párt újságjával és dobozos sörökkel a kezében fenyegette a riportert és a védelmező édesanyát.

Jogállami következményekkel számolhatnak a Tisza agresszív szimpatizánsai

Németh Balázs hangsúlyozta: bár diktatórikus megtorlás nem fenyegeti a résztvevőket, jogállami következményekkel – például csoportos garázdaság vádjával – számolniuk kellhet.

Feljelentést tett Budai Gyula

Az esetre reagált Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő is, aki bejelentette: feljelentést tesz csoportos garázdaság miatt. Hozzátette, a felvételek alapján azonosítható több érintett, köztük Ország Kornél, Magyar Péter videósa, aki a háttérből instruálta a tüntetőket.