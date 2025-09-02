Árad a Soros propaganda: a „Nyomtass Te is” és a Tisza lapja együtt kerül a postaládákba

A Magyar Nemzet arról ír, hogy egy Laczó Norbert nevű aktivista a Talpra, magyarok! Tisza Közössége Facebook-oldalon fotóval számolt be a közös terjesztésről.

Laczó Norbert a Tisza aktivistája. Fotó: Facebook

A Tisza kommunikációja mögött is felsejlik a Soros-hálózat

Harc a propaganda ellen Balatonlellén is! 140 db Sziget Hang és Nyomtass Te Is lett kiszórva, a Szövetség utca környékén…”

- írta a Tisza aktivistája a bejegyzésében. A poszt alapján a két kiadványt vélhetően ugyanaz az aktivistakör viszi a postaládákba, amely a tavalyi kampányban is segítette a Tisza Pártot.

A Nyomtass Te is 2017 óta jelenik meg, baloldali aktivisták nyomtatják és terjesztik. A lapot a 2022-es választások előtt az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy (A4D) 55 ezer dollárral támogatta. A Nemzeti Információs Központ részjelentése szerint ez mintegy 18,09 millió forintnak felelt meg, a kiadó eDemokrácia Műhely számára. Tavaly a kiadó tematikus különszámot készített a Tisza Párt szimpatizánsainak, akik a terjesztést is vállalták.

Az aktivistaháttér kérdését erősíti egy korábbi nyilatkozat is. Magyar Péter tavaly áprilisban arról beszélt, hogy egy civil szervezet „11–12 ezer emberrel” ajánlott segítséget a kampányban. A videón 55:22-től:

Későbbi sajtóértesülések szerint a szervezet a Bajnai Gordon köréhez köthető 20K22 lehetett, amely a 2022-es választásra 20 ezer aktivistát toborzott.

A mostani közös lapterjesztés arra utal, hogy a Tisza Párt mellett ismét működik a 2022-ből ismert baloldali aktivistahálózat - és immár látszatra sem törekedve egy kézből kínálják a Sziget Hangot a Soros-támogatásúként ismert Nyomtass Te is kiadvánnyal együtt.