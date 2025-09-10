Ez már több mint kínos: Magyar Péter és a Tisza Párt baklövésein röhög az ország

Külföldi technológiai háttér, adóemelési tervek és gyenge közéleti szereplés – mindezek beárnyékolják a Tisza mindennapjait. A párt kiemelt politikusai, szakértői és a tiszás holdudvarba tartozók olyan baklövéseket követnek el szinte minden nap, hogy nem győzzük kapkodni a fejünket!

Magyar Péter nem fog örülni, ha összegzi a Tisza Párt botrányait (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

Emlékezetes, tegnap Radnai Márk alelnök a Tisza új mobiltelefonos applikációját mutatta be élő közvetítésben, és éppen arról beszélt, hogy ha az alkalmazás esetleg nem lenne letölthető, akkor „néhány órán belül az lesz”, ugyanis

Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta.”

Radnai ezzel – feltehetően akaratán kívül – olyan háttér-információt osztott meg a nézőközönséggel, melyből mindenki számára

nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza Párt amerikai támogatók segítségét élvezi.

Adóbotrány a Tisza Pártnál

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy átfogó gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakembereknek is bemutattak. Később a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát, mondván: a Tisza Párt kormányra kerülését követően átalakítaná az szja rendszerét is. A politikus etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és

majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni”

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– tette hozzá a párt alelnöke.

Superman és a ferihegyi zápor

Magyar Péter népszerűségén a július elején az egész országon végigsöprő ítéletidő sem segített. A viharos szél fákat döntött ki és vezetékeket szakított le, a tűzoltóknak több mint 2000 helyszínen kellett beavatkozniuk. A Tisza vezére ennek ellenére egy kis zápornak nevezte az ítéletidőt, miután kiszállt a nyári vakációjáról őt hazaszállító repülőgépből Ferihegyen, és kritizálta a kormány intézkedését a Liszt Ferenc repülőtér utasbiztonsági lezárása miatt.

Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált, és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt

– fogalmazott tökéletes Taft-frizurával akkori Facebook-bejegyzésében. Másnapra azonban – vélhetően tanácsadóira hallgatva – törölte a posztot.