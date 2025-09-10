Ez már több mint kínos: Magyar Péter és a Tisza Párt baklövésein röhög az ország

Külföldi technológiai háttér, adóemelési tervek és gyenge közéleti szereplés – mindezek beárnyékolják a Tisza mindennapjait. A párt kiemelt politikusai, szakértői és a tiszás holdudvarba tartozók olyan baklövéseket követnek el szinte minden nap, hogy nem győzzük kapkodni a fejünket!
Emlékezetes, tegnap Radnai Márk alelnök a Tisza új mobiltelefonos applikációját mutatta be élő közvetítésben, és éppen arról beszélt, hogy ha az alkalmazás esetleg nem lenne letölthető, akkor „néhány órán belül az lesz”, ugyanis
Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta.”
Radnai ezzel – feltehetően akaratán kívül – olyan háttér-információt osztott meg a nézőközönséggel, melyből mindenki számára
nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza Párt amerikai támogatók segítségét élvezi.
Mint korábban mi is beszámoltunk róla, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy átfogó gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakembereknek is bemutattak. Később a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát, mondván: a Tisza Párt kormányra kerülését követően átalakítaná az szja rendszerét is. A politikus etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.
„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és
majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni”
– fogalmazott Tarr Zoltán.
Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet
– tette hozzá a párt alelnöke.
Magyar Péter népszerűségén a július elején az egész országon végigsöprő ítéletidő sem segített. A viharos szél fákat döntött ki és vezetékeket szakított le, a tűzoltóknak több mint 2000 helyszínen kellett beavatkozniuk. A Tisza vezére ennek ellenére egy kis zápornak nevezte az ítéletidőt, miután kiszállt a nyári vakációjáról őt hazaszállító repülőgépből Ferihegyen, és kritizálta a kormány intézkedését a Liszt Ferenc repülőtér utasbiztonsági lezárása miatt.
Volt egy zápor, és emiatt le kellett zárni az egyik terminált, és töröltek minden gépet. Itt is megvolt a repülőrajt
– fogalmazott tökéletes Taft-frizurával akkori Facebook-bejegyzésében. Másnapra azonban – vélhetően tanácsadóira hallgatva – törölte a posztot.
A nyár elején Tisza Párt egyik előretolt embere, Kulja András komoly csalódást okozott a nézőknek az ATV-ben, ahol Takács Péter egészségügyi államtitkár magabiztosan uralta a vitát.
A Tisza Párt politikusa nemcsak a kormánypárti elemzőktől kapott kemény kritikát, hanem saját táborából is – sokak szerint ezzel az ellenzék egyik fontos témája úszott el. Még
a Tisza Párt saját szavazói is csalódottak, a kommentelők szerint ez a szereplés csak ártott az ellenzéknek.
Ezen a ponton érdemes megemlíteni Kollár Kinga politikai baklövését is, aki a költségvetési ellenőrző bizottság ülésén hatékonynak nevezte a hazánknak jogosan járó uniós források visszatartását, és azon örömködött, hogy ennek következményeként ötven kórházat nem tudott felújítani a magyar állam. Ez rontja az emberek közérzetét, és szerinte javítja az ellenzék választási esélyeit.
Néhány héttel ezelőtt az olvasó joggal gondolhatta, hogy Magyar Péteréknek nincs elegendő emberük alapvető feladatok lebonyolítására sem.
Kiderült ugyanis, hogy
pornószínésznőként is ismert a Tisza Párt volt Fejér vármegyei koordinátora, aki a párt nagykanizsai kongresszusán oklevelet vett át Magyar Pétertől.
A Ripostnak a nő nem tagadta, hogy párhuzamosan politizál és pornózik, ugyanakkor nem értette, miért érdekes ez bárkinek is. Nem véletlen tehát, hogy növekedett a kormánypártok támogatottsága a Tisza Párttal szemben a nyár végére.