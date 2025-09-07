Magyar Péter „ellopná” Kötcsét – így készül a Tisza Párt

Az Index birtokába került feljegyzések és az azóta megjelent cikkeik szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja olyan adóreformtervet készített, amely többkulcsos, jelentős mértékű személyi jövedelemadó-emelést vet fel — az ügy nyilvánosságra kerülése óta a vita állandó téma a sajtóban. A kiszivárgott javaslatok miatt a pártvezetésre és különösen Magyar Péterre jelentős nyomás nehezedik.

Magyar Péter, a Tisza elnöke. Fotó: Metropol

Időzítés: terel, vagy konfrontálódik a Tisza?

A sajtó és független elemzések többsége arra mutatott rá, hogy a Tisza Párt kötcsei megjelenése alkalmas lehet a figyelem elterelésére az adóügyekről. Ezt erősíti, hogy a Tisza kommunikációja — így Magyar Péter közösségi posztjai — aktívan késztetik a híveket a részvételre, miközben a kormányoldal a saját, hagyományos rendezvényén tartja meg éves stratégiai beszédét. A párt állítása szerint azonban ők „nyitott, békés” eseményt szerveznek, és nem provokálni szeretnék a polgári találkozót.

Hatósági készültség: TEK, lezárások, igazoltatások

A Terrorelhárítási Központ (TEK) és a rendőrség jelentős készültséget rendelt el a napra: bizonyos utcák lezárására, forgalmi korlátozásokra és a kijelölt területen tartózkodók igazoltatására is sor kerülhet. A határozat arra is felhívja a figyelmet, hogy a közbiztonságra veszélyesnek ítélt tárgyakat megtilthatják, illetve eltávolíthatják, és a korlátozások a helyi lakosokat is érintik. Ezek az intézkedések a rendezvények zökkenőmentes biztosítását szolgálják.

Forrás: police.hu

Magyar Péter üzenete és a kommunikációs ellentmondások

Magyar Péter a közösségi oldalán részvételre buzdított:

Készüljetek, vasárnap találkozunk Kötcsén!”

— a felhívást a Tisza Párt közelmúltbeli kommunikációs stratégiái kísérik, amelyek célja a támogatótábor mozgósítása a botrány közepette. Közben a sajtóban napvilágot látott dokumentumok miatt a párt vezetői kénytelenek voltak magyarázkodni a korábban ígért adópolitikai állításaik és a kiszivárgott tervek közti különbségek miatt.

A politológusok és a közvélemény: mit jelent ez a Tisza számára?

Elemzők szerint egy ilyen nyilvános megjelenés egyszerre kockázat és lehetőség: ha a rendezvény békésen zajlik, a párt mozgósítást mutathat fel; ha feszültség alakul ki, az a politikai megítélésükre nézve káros lehet. Több publicisztika azt hangsúlyozza, hogy a Tisza-adótervek kiszivárgása után a választópolgárok érzékenyek a jövedelmeket érintő változásokra, így a párt kommunikációjának hitelessége tüzetesen mérlegre kerül.