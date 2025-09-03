A Tisza megmondóembere teljesen elszabadult, a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné

A jogállam helyreállításánál mi van, hogy ha nem szerez kétharmados többséget az ujjonan létrejövő kormány? – tette fel a kérdést Magyar Bálint, korábbi SZDSZ-es oktatási miniszter egy felvételen, amelyet Orbán Balázs osztott meg Facebook-oldalán.

A Tisza párt megmondóembere a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné. Fotó: Hír TV

A Tisza párt megmondóembere felhívta a figyelmet egy tanulmányra, amelyben azt vizsgálták, hogy hogyan lehet a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezni.

Magyar Bálint egyébként miután évekre visszavonult az aktív politizálástól, 2024 őszétől kezdve újra aktivizálta magát: „A rendszerváltás stratégiája – a 2026-os választás feltételei” című előadásával a Tisza Párthoz köthető rendezvényeken, a Tisza-szigetek berkein belül lépett fel, köztük a 13. kerületi Áradás Tisza-sziget meghívására is.