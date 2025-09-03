Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől tartottunk, Donald Trump bevetette a Golf Force One-t – videó

Orbán Balázs

A Tisza megmondóembere teljesen elszabadult, a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Bálint, volt SZDSZ-es miniszter egy felvételen arról beszélt: mi történik akkor, ha az új kormány nem szerez kétharmados többséget a „jogállam helyreállításához”. A videót Orbán Balázs osztotta meg, kiemelve, hogy a Tisza Párt háttérembere olyan tanulmányra hivatkozott, amely szerint a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé lehetne helyezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán BalázsTisza PártMagyar Bálint

A jogállam helyreállításánál mi van, hogy ha nem szerez kétharmados többséget az ujjonan létrejövő kormány? – tette fel a kérdést Magyar Bálint, korábbi SZDSZ-es oktatási miniszter egy felvételen, amelyet Orbán Balázs osztott meg Facebook-oldalán. 

Tisza, Magyar Bálint, Magyar Péter Magyar Bálint, egykori SZDSZ-es politikus is kiállt Magyar Péter, a Tisza Párt vezére mellett. Fotó: Hír TV
A Tisza párt megmondóembere a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezné. Fotó: Hír TV

A Tisza párt megmondóembere felhívta a figyelmet egy tanulmányra, amelyben azt vizsgálták, hogy hogyan lehet a brüsszeli jogot a magyar alkotmány fölé helyezni.

Magyar Bálint egyébként miután évekre visszavonult az aktív politizálástól, 2024 őszétől kezdve újra aktivizálta magát: „A rendszerváltás stratégiája – a 2026-os választás feltételei” című előadásával a Tisza Párthoz köthető rendezvényeken, a Tisza-szigetek berkein belül lépett fel, köztük a 13. kerületi Áradás Tisza-sziget meghívására is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!