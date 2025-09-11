Óriási pofon Magyar Péternek – Nagy István könyörtelenül bírálta

Nagy István a Harcosok órájában arra utalt Charlie Kirk meggyilkolása, a hazai és a nemzetközi politika eldurvulása, illetve a Tisza Párt kommunikációja kapcsán, hogy a politikai erővonalak erősödése és a közélet polarizációja olyan szélsőséges cselekedetekhez vezethet, amelyek „mindenkit érintenek, aki keresztényként, konzervatívként gondolkodik”.

Nagy István a Harcosok órájában keményen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A kép forrása: Portfolio

Egyszerűen nem is értem, hogy a világ mit akar, és hogy milyen emberek vannak, akik ilyen gaztettekre képesek.”

Ezzel a megjegyzéssel Nagy István a biztonság és a közösségi felelősség fontosságára hívta fel a figyelmet.

„A gaz és az igaz között milyen kicsi a különbség”

A miniszter különösen élesen kommentálta Magyar Péter napraforgós videóját. Mint mondta:

Az egész eset nagyon gáz. Ott van egy ember, aki ismeri, tudja, mi a gaz és mi a napraforgó, majd Magyar Péter megpróbálja meggyőzni az igazáról. Ez rámutat arra is, hogy a gaz és az igaz között milyen kicsi a különbség.”

Nagy István szerint a videó nem pusztán személyes bakit mutat, hanem karakterrajz: a vezér személyisége és kommunikációs stílusa azonnal kiviláglik a felvételekből, és ez a vidék szemében hitelességi problémát jelent.

Személyeskedés és parodisztikus posztok

A miniszter felidézte, hogy Magyar Péter a videó után személyeskedésbe kezdett, őt „hobbiméhésznek” nevezte, majd méhésznek beöltözve posztolt a közösségi oldalára — ráadásul Nagy István szerint „szakszerűtlen ruhában”. A tárcavezető ezt a magatartást is a vezető alkalmasságának kérdéseként értékelte: a vidék ügyét képviselő politikusoknál elvárás a tisztelet és az érdemi párbeszéd.

A Tisza szakértői: mit gondolnak valójában a vidékről?

Nagy István külön hangsúlyozta azt is, hogy a Tiszához kötődő agrárszakértők nyári megszólalásaiból súlyos következtetések vonhatók le: volt, aki a magyar gazdákat „csimpánzokhoz” hasonlította, más pedig „szemétté fertőzött magyar kukoricáról” beszélt. A miniszter ezt a véleményformálást visszatetszőnek és lekezelőnek nevezte, és hozzátette:

Egyszerűen nem értik a falut, nem értik a falusi embereket, lenézik mindazt, ami ott történik.”

Nagy István szerint éppen az a különbség a hazai és külföldi ellenzék között, hogy míg egyeseket itthon a kormánypártokkal versengés jellemez, az uniós színtéren gyakran nem a magyar érdekeket képviselik.