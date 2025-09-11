Óriási pofon Magyar Péternek – Nagy István könyörtelenül bírálta

Nagy István a Harcosok órájában arra utalt Charlie Kirk meggyilkolása, a hazai és a nemzetközi politika eldurvulása, illetve a Tisza Párt kommunikációja kapcsán, hogy a politikai erővonalak erősödése és a közélet polarizációja olyan szélsőséges cselekedetekhez vezethet, amelyek „mindenkit érintenek, aki keresztényként, konzervatívként gondolkodik”.
Egyszerűen nem is értem, hogy a világ mit akar, és hogy milyen emberek vannak, akik ilyen gaztettekre képesek.”
Ezzel a megjegyzéssel Nagy István a biztonság és a közösségi felelősség fontosságára hívta fel a figyelmet.
A miniszter különösen élesen kommentálta Magyar Péter napraforgós videóját. Mint mondta:
Az egész eset nagyon gáz. Ott van egy ember, aki ismeri, tudja, mi a gaz és mi a napraforgó, majd Magyar Péter megpróbálja meggyőzni az igazáról. Ez rámutat arra is, hogy a gaz és az igaz között milyen kicsi a különbség.”
Nagy István szerint a videó nem pusztán személyes bakit mutat, hanem karakterrajz: a vezér személyisége és kommunikációs stílusa azonnal kiviláglik a felvételekből, és ez a vidék szemében hitelességi problémát jelent.
A miniszter felidézte, hogy Magyar Péter a videó után személyeskedésbe kezdett, őt „hobbiméhésznek” nevezte, majd méhésznek beöltözve posztolt a közösségi oldalára — ráadásul Nagy István szerint „szakszerűtlen ruhában”. A tárcavezető ezt a magatartást is a vezető alkalmasságának kérdéseként értékelte: a vidék ügyét képviselő politikusoknál elvárás a tisztelet és az érdemi párbeszéd.
Nagy István külön hangsúlyozta azt is, hogy a Tiszához kötődő agrárszakértők nyári megszólalásaiból súlyos következtetések vonhatók le: volt, aki a magyar gazdákat „csimpánzokhoz” hasonlította, más pedig „szemétté fertőzött magyar kukoricáról” beszélt. A miniszter ezt a véleményformálást visszatetszőnek és lekezelőnek nevezte, és hozzátette:
Egyszerűen nem értik a falut, nem értik a falusi embereket, lenézik mindazt, ami ott történik.”
Nagy István szerint éppen az a különbség a hazai és külföldi ellenzék között, hogy míg egyeseket itthon a kormánypártokkal versengés jellemez, az uniós színtéren gyakran nem a magyar érdekeket képviselik.
A miniszter határozott állítással élt: szerinte a baloldal „ott ül Brüsszelben, és nem szavazza meg a magyar agráriumnak szánt támogatásokat. Inkább arra szavaznak, hogy ne kapjanak több támogatást a magyar gazdák.” Ezzel párhuzamosan idézte Kollár Kinga korábbi megjegyzését is: „minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb az ellenzéknek.”
Nagy István ezt a politikai magatartást veszélyesnek nevezte, és hangsúlyozta, hogy a kormányzati agrártámogatási rendszer – különösen a kistermelők védelme – példa nélküli Európában, és nem engedhető meg, hogy ez sérüljön.
Nagy István személyes tapasztalataira hivatkozva azt mondta, amikor a vidéken jár és gazdákkal találkozik, mindig meggyőződik arról, hogy „ők sem dőlnek be Magyar Péternek.” A miniszter szerint a valódi politizálás nem gúnyolódásról és színjátékokról szól, hanem arról, hogy a mindennapi gondokkal küzdő családok érdekeit képviseljék. A Tisza Párt ezzel szemben rendre azt kommunikálja, hogy nem kívánja elvenni az agrártámogatásokat, miközben döntéshozatali szinten másként cselekszik — ezt pedig Nagy István hiteltelennek és veszélyesnek nevezte.