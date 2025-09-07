Hírlevél

Rendkívüli

Érkezés Kötcsére: politikai és közéleti szereplők a pikniken

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom országos kampányt indít a Tisza Párt titkolt adótervei ellen. A szervezet szerint Magyar Péterék brutális adóemelést akarnak végrehajtani, amely minden magyar családot sújtana. Mint írják: a választók átveréséről van szó, ezért mindenkinek tudnia kell a valóságról.
A mozgalom Facebook-oldalán nyílt közleményt adott ki, amelyben leszögezi: „Nem helyes, hogy a Tisza Párt, egy választáson induló párt el akarja titkolni az adóterveit a választóktól. Ezért kampányt indítunk, hogy mindenkihez eljussanak Tarr Zoltán, a többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos szavai: ‘választást kell nyerni és utána mindent lehet’.”

Leader of TISZA opposition party Peter Magyar delivers a speech on May 14, 2025 in Budapest, Hungary, prior to his departure for a protest walk with supporters from Budapest to Oradea (Romania). Peter Magyar announced I will take one million steps with a Hungarian national flag for peace and unity of the Hungarian nation. On foot. From Budapest, we will walk to meet our Hungarian brothers and sisters abroad in Oradea, one of the cradles of Hungarian culture. We walk about 300 km together. Step by step, listening to the everyday problems of our compatriots. The protest comes after Hungarian Prime Minister expressed praise for Romania's presidential far right candidate George Simion. According to Magyar, the nationalist leader is betraying Romania's million-strong ethnic Hungarian community, at odds with Simion. (Photo by Ferenc ISZA / AFP)
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indított, hogy leleplezze a Tisza adóterveit. A fotón: Magyar Péter. Fotó: FERENC ISZA / AFP

Brutális adóemelést tervez a Tisza

A sajtóhoz kiszivárgott tiszás belső dokumentumokra hivatkozva a közlemény azt írja:

22 és 33%-os személyi jövedelemadót vezetnének be, és már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek. A Tisza adóterve tehát minden magyar családot érint, így mindenkinek tudnia kell róla!”

Beismerő szavak a kamerába

A mozgalom emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira is:

Pontosan úgy fogalmazott, hogy: ‘Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk’.”

A közlemény szerint ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter pártja el akarja titkolni valós elképzeléseit, miközben a baloldali médiumok mindezt elhallgatják.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányát Kötcsén kezdte meg. Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom/Facebook

Kalkulátor a választóknak

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint világossá vált, hogy

a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson. Ez nem helyes, ezért országos kampányt indítunk, hogy minden magyarhoz eljusson a Tisza adóterve.”

A kampány részeként egy kalkulátort is elindítottak a tisza-ado.hu címen, ahol bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza Párt.

 

