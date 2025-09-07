A mozgalom Facebook-oldalán nyílt közleményt adott ki, amelyben leszögezi: „Nem helyes, hogy a Tisza Párt, egy választáson induló párt el akarja titkolni az adóterveit a választóktól. Ezért kampányt indítunk, hogy mindenkihez eljussanak Tarr Zoltán, a többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos szavai: ‘választást kell nyerni és utána mindent lehet’.”

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányt indított, hogy leleplezze a Tisza adóterveit. A fotón: Magyar Péter. Fotó: FERENC ISZA / AFP

Brutális adóemelést tervez a Tisza

A sajtóhoz kiszivárgott tiszás belső dokumentumokra hivatkozva a közlemény azt írja:

22 és 33%-os személyi jövedelemadót vezetnének be, és már azokat is komoly adótöbblet sújtaná, akik jóval az átlag alatt keresnek. A Tisza adóterve tehát minden magyar családot érint, így mindenkinek tudnia kell róla!”

Beismerő szavak a kamerába

A mozgalom emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira is:

Pontosan úgy fogalmazott, hogy: ‘Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk’.”

A közlemény szerint ez is bizonyítja, hogy Magyar Péter pártja el akarja titkolni valós elképzeléseit, miközben a baloldali médiumok mindezt elhallgatják.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányát Kötcsén kezdte meg. Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom/Facebook

Kalkulátor a választóknak

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom szerint világossá vált, hogy

a Tisza a választók átverésével akar elindulni a választáson. Ez nem helyes, ezért országos kampányt indítunk, hogy minden magyarhoz eljusson a Tisza adóterve.”

A kampány részeként egy kalkulátort is elindítottak a tisza-ado.hu címen, ahol bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza Párt.