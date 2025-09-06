Botrányos részletek kerültek elő a Tisza adóemelést tervező politikusáról

A Patrióta című műsorban a műsorvezető bemutatta Dálnoki Áront, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési szakemberét, akihez a 15, 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsok bevezetésének terve kötődik. Dálnoki már a nyár elején elismerte, hogy a cseh és a lengyel példát szeretnék követni, ahol többkulcsos, progresszív adózási rendszer működik, de akkor erre még kevés figyelem irányult – írja a Mandiner.

Egy másik alkalommal Dálnoki Áron már szavazásra is bocsátotta a hallgatóság körében, hogy milyen adórendszert tartanának kívánatosnak, és beszámolója szerint a résztvevők mintegy 80 százaléka a többkulcsos adózást támogatta.

Ezt követően arról beszélt, hogy az egykulcsos szja-rendszerben a szegényebbek arányaiban többet adóznak, mint a gazdagabbak. Szarvas Szilveszter műsorvezető szerint ez súlyos szakmai tévedés.

A Patrióta műsorban emellett elhangzott: Dálnoki egy Facebook-bejegyzésében elismerte, hogy a nemzetközi hitelminősítők megszorításokat várnak el, ugyanakkor az extraprofitadók eltörlését is szorgalmazta, amit a kieső bevételek lakossági forrásból való pótlásával oldana meg. A műsor kitért arra is, honnan érkezett Dálnoki a politikába.

A Patrióta műsorban bemutatták Dálnoki Áron pályafutását és hátterét

Szarvas Szilveszter szerint Dálnoki jól illeszkedik a baloldal adóemelő politikusainak sorába. A Bokros-csomag idején egy drága amerikai üzleti főiskolán tanult, majd hazatérve több céget vezetett, és tíz évig igazgatósági tagja volt egy záloghitelezéssel foglalkozó vállalatnak. Felesége, Dálnoki-Bolgár Judit korábban az ország egyik leggazdagabb nője volt, aki édesapjával közös vállalkozásban szerzett jelentős vagyont.

Tisza Párt kiszivárgott adótervei alapján Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetnének be.

A jelentősen magasabb adókulcsok miatt becslések szerint akár négymillió ember is rosszabbul járhatna, a tervezett kedvezménymegszüntetések pedig még szélesebb kört érintenének.