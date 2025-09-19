Újabb botrány a Tisza Párt adótervei körül – durva részletek

A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt támogatóinak több mint fele egyetért azzal, hogy a bruttó 416 ezer forint feletti jövedelmek után a jelenleginél magasabb adót kelljen fizetni, vagyis többségük támogatná a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését – számolt be a Magyar Nemzet.

Nézőpont Intézet: a Tisza-szavazók 55 százaléka támogatja a többkulcsos adóemelést

Korábban olyan dokumentum is kiszivárgott a párt környezetéből, amely kormányra kerülésük esetén a 416 ezer forint felett keresők esetében 22 százalékos szja-kulcs alkalmazását vetítette előre.

A Magyar Nemzet cikke szerint nem sokkal később került nyilvánosságra egy felvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke a párt egyik zártkörű fórumán a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésének szükségességéről beszél.

Magyar Péter ezt követően minden erejével igyekezett cáfolni a többkulcsos adóemelésről szóló terveket, ám a kiszivárgott elképzelések és a pártelnök nyilatkozatai közötti ellentmondás zavart kelthetett a saját szavazói körében is.

A lap rámutat arra is, a Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása szerint a Tisza Párt elnökével még támogatóinak többsége sem ért egyet:

a felmérés alapján a párt szavazóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők magasabb arányú adót fizessenek.

Ezzel 39 százalékuk nem ért egyet, míg mindössze 6 százalék nem tudott vagy nem akart állást foglalni a kérdésben.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tervei szerint visszahozhatják Magyarországon a többkulcsos személyi jövedelemadót, amelyet a társadalom már egyszer megszenvedett a Gyurcsány-korszak alatt. Ez a rendszer magasabb adókulcsot jelentene nemcsak a gazdagoknak, hanem az átlagos jövedelműek egy részének is, például az orvosoknak vagy kiegészítő jövedelemmel rendelkezőknek.