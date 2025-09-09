Magyar Péter tanácsadója: nem lesz áfacsökkentés

Surányi György, a volt jegybankelnök és Magyar Péter tanácsadója, a Rákosmenti Tisza Sziget rendezvényén kifejtette: az áfacsökkentés nem csökkentené az árakat, mivel a cégek, különösen a multik, lenyelik a különbözetet. Ehelyett a Tisza Párt a személyi jövedelemadó emelésére készül, amit az áfacsökkentés ürügyeként használnak.
Az Ellenpont által bemutatott Tisza-csomag elemei között szerepel:
A Tisza Párt mögött olyan közgazdászok állnak, mint Surányi György és Bokros Lajos, akik korábban részt vettek a Bokros-csomag végrehajtásában. Ezért nem meglepő, hogy a Tisza Párt tervei között szerepelnek a rezsicsökkentés megszüntetése és az édesanyák adókedvezményének eltörlése.