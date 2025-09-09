Hírlevél

Rendkívüli

Pénz, még több pénz Ukrajnának – elszabadult a háborúpárti politikus Brüsszelben

Surányi György

Magyar Péter tanácsadója: nem lesz áfacsökkentés

Surányi György, Magyar Péter tanácsadója, a Rákosmenti Tisza Sziget rendezvényén elárulta: a Tisza Párt nem tervezi az áfacsökkentést. A volt jegybankelnök szerint az áfacsökkentés nem csökkentené az árakat, mivel a cégek, különösen a multik, lenyelik a különbözetet. Ehelyett a Tisza Párt a személyi jövedelemadó emelésére készül, amit az áfacsökkentés ürügyeként használnak.
Surányi György, a volt jegybankelnök és Magyar Péter tanácsadója, a Rákosmenti Tisza Sziget rendezvényén kifejtette: az áfacsökkentés nem csökkentené az árakat, mivel a cégek, különösen a multik, lenyelik a különbözetet. Ehelyett a Tisza Párt a személyi jövedelemadó emelésére készül, amit az áfacsökkentés ürügyeként használnak.

Tisza
Surányi György és Gyurcsány Ferenc Forrás: ellenpont.hu

A Tisza-csomag elemei

Az Ellenpont által bemutatott Tisza-csomag elemei között szerepel:

  • A személyi jövedelemadó emelése, ahol az átlagjövedelműek is 22%-os adót fizetnének, és lenne egy 33%-os kulcs is.
  • Az édesanyák adómentességének eltörlése.
  • A rezsicsökkentés eltörlése.
  • Jövedékiadó-emelés, például a benzin árának ezer forintra emelése.
  • Az áfacsökkentés elmaradása.

A politikai háttér

A Tisza Párt mögött olyan közgazdászok állnak, mint Surányi György és Bokros Lajos, akik korábban részt vettek a Bokros-csomag végrehajtásában. Ezért nem meglepő, hogy a Tisza Párt tervei között szerepelnek a rezsicsökkentés megszüntetése és az édesanyák adókedvezményének eltörlése.

 

