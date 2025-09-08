Kiűznék a gazdákat a falvakból – ezek a legdurvább tiszás támadások a magyar gazdák ellen

A Tisza Párt politikusai mellett egyes szakértő támogatóik is többször elárulták már, hogy milyen lépésekre készülnek Magyar Péterék, ha kormányzati pozícióba kerülnek. Egyik ilyen személy a zöldbáróként elhíresült agrárközgazdász, Raskó György, aki tavaly ősszel állt be Magyar Péter mögé, és azóta nemcsak tanácsokkal látja el a Tisza Pártot, hanem a jelöltállításba is beleszól.
Ez pedig egyáltalán nem jó hír a magyar gazdáknak. Raskó kapcsolatrendszere és szellemisége ugyanis pontosan illeszkedik Brüsszel, azaz a Manfred Weber vezette Európai Néppárt elvárásaihoz.
A zöldbáró a Privátbankár portálnak adott interjúban 2022 decemberében arról beszélt, hogy rossz a jelenlegi szabályozás, vagyis a földalapú uniós támogatási rendszer, mert az extenzív termelést támogatja. Nem véletlen, hogy Magyar Péter az Európai Bizottság elképzeléseinek megfelelően követelte az uniós agrártámogatási rendszer lebontását tavaly októberben. Ez viszont egyet jelentene a magyar gazdák tönkretételével és csődjével.
Raskó György az említett interjúban azt is mondta, hogy egy átlagos, százhektáros családi gazdaság indokolatlanul magas jövedelemhez jut kevés munkával, és még adót sem fizet eleget. Ez a kijelentés egyértelműen mutatja: Magyar Péter tanácsadója lenézi a magyar gazdákat, miközben a brüsszeli elvárásokat szajkózza.
Amikor tavaly ősszel Magyar Péter oldalán nyilvánosan bemutatkozott, a Tisza elnökének közösségi oldalán élő közvetítésben fejtegette elképzeléseit. Az egyik legmegdöbbentőbb „ötlete” az újratanyasítási program volt. Szó szerint ezt mondta: „Újra ki kell jönni a faluból, a kényelmes életből, és létrehozni farmközpontokat a földek mellett.” Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy kiűzné a gazdákat a falvakból, majd a kiürült településeket „rehabilitálná”. A közgazdász szerint még a termelés is nőne ettől.
Idén júliusban leplezetlen őszinteséggel beszélt a magyar gazdatársadalom megtizedeléséről Magyar Péter agrártanácsadója. Raskó György a KlikkTV Mélyvíz című műsorában az Európai Bizottság által előterjesztett agrárreformról fejtette ki véleményét, lényegében üdvözölve, hogy a tervek szerint jelentősen megnyirbálják a földalapú uniós támogatásokat. A zöldbáró elmondta, ez az utolsó uniós parlamenti pénzügyi ciklus, amikor a földalapú támogatás ilyen nagyvonalúan jár az egyéni gazdáknak. 2028-tól változnak a prioritások, az agrár büdzsé csökkenni fog legalább 20-30 százalékkal.
„Fel kell készülni arra, hogy az a filozófia, hogy megszerzem a termőföldet használatra és esetleg meg is vásárolom, akkor utána korlátlanul felveszem a földalapú támogatást, az ebben való érdekeltség jelentősen csökkenni fog és helyette majd valószínűleg profibb módon kell gazdálkodni, hogy ezek a termelők életképes vállalkozásoknak megmaradjanak” – mondta Raskó.
Pár perccel később odáig jutott a gondolatmenetében, hogy kijelentette: „az uniós agrártámogatások átalakítása után Magyarországon is több tízezer családi gazda el fog tűnni az agrár porondról.” Ekkor a műsorvezető, Németh Péter megkérdezte, hogy ez nemzetgazdasági szempontból jó vagy rossz, mire Raskó azt mondta: „Agrárgazdasági szempontból ez jó lehet, ha ezek a földek olyan használók kezében koncentrálódnak, akik értenek a korszerű gazdálkodáshoz.” Ez a videóban 14:19-től hallható.
Folytatjuk.