Megint elszólta magát a Tisza: Amerikában dolgoznak a Tisza Párt applikációján

Kocsis Máté közösségi oldalán írta kedden, hogy most a Tisza Párt másik alelnöke szólta el magát, ugyanis Radnai Márk épp a Tisza-adó miatt készült applikációt mutatta be, amikor rejtélyes módon arról kezdett el beszélni, hogy dolgoznak rajta Amerikában.

A Tisza Párt vezére sem maradhat ki a jóból

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

„Ajjaj! A történelem ismétli önmagát: adománygyűjtő ládikák most már a robotkutyán, a Datadat csőre töltve!”

– fogalmazott Kocsis

Tisza Párt és DatAdat: összenő, ami összetartozik

Emlékezetes, hogy már korábban kiderült, a Tényellenőr szerint a GLOBSEC vezetésében több olyan szereplő is pozíciót tölt be, akik korábban a magyar ellenzéki kampányokban is központi figurák voltak. Bajnai Gordon a szervezet igazgatósági tanácsának tagja, míg Korányi Dávid stratégiai tanácsadóként dolgozik.

Mindkettőjüket összefüggésbe hozták a 2022-es választási kampány külföldi finanszírozásával, amelyben a DatAdat nevű cég kulcsszerepet játszott.

A DatAdatot Bajnai Gordon körei működtették, és a 2022-es választás után Estratos Digital néven bukkant fel újra. Ez a vállalat később Tarr Zoltán Talpra Magyarok! nevű mozgalmának adatkezelőjeként szerepelt. A mozgalmat Tarr maga alapította, majd később felajánlotta, hogy legyen a Tisza Párt szervezeti alapja.

Mint ahogyan az is figyelemre méltó, hogy az Ellenpont elemzése szerint szövevényesen, de kapcsolódnak egymáshoz a magyar kormányt kritizáló, támadó globalista szervezetek és ukránbarát személyek, és a hálózatból Magyar Péter sem maradt ki. Ahogy az sem véletlen, hogy a Bajnai Gordon nevével fémjelzett egykori DatAdat (most Estratos) és annak adománygyűjtő vonala, a Lunda több ponton is kapcsolódik Magyar Péterhez, illetve az ukránbarát globalista háttérszervezetekhez.