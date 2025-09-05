Hírlevél

Tarr Zoltán

Beismerés: a Tisza Párt nem ura önmagának

Számos korábbi nyilatkozat és elszólás igazolja, hogy a Tisza Párt nem önállóan cselekvő politikai formáció, minden fontos döntésüket külső erők irányítják. Fél évvel ezelőtt a Tisza kongresszusán Tarr Zoltán alelnök azt a megdöbbentő kijelentést tette, hogy a kormányprogramjukat nem ők készítik. Ezek fényében még inkább aggasztó, hogy az elmúlt napokban kiszivárgott és botrányt előidéző adóemelési tervek mellett mit tartalmazhat még a rejtélyes kívülállók által összetákolt Tisza-program. Cikksorozatunkban további Tisza-párti elszólásokkal mutatjuk be Magyar Péterék valós céljait és a mögöttük álló erőket.
Tarr ZoltánTisza PártTisza-csomagelszólásMagyar Péteradóemelés

Nem csupán kommunikációs hiba történt, amikor a Tisza egyes politikusai és szakértői elszólták magukat a párt adóemelési terveiről. 

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke beismerte: a párt brutális adóemelésre készül.
Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke beismerte: a párt brutális adóemelésre készül. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az Indexnek kiszivárogtatott, többkulcsos személyi jövedelemadóról szóló feljegyzés, majd a kétségbeesett magyarázkodás, terelés, fenyegetőzés is annak a következménye, hogy 

Magyar Péterék magunk sem tudják pontosan, hogy mit tartalmaz majd a Tisza kormányprogramja. 

Talán már kevesen emlékeznek rá, de fél évvel ezelőtt, a párt februári kongresszusán Tarr Zoltán tett egy döbbenetes, önleleplező kijelentést. Idézzük szó szerint a Tisza Párt alelnökének és EP-képviselőjének a szavait: „Ma ne azt várjátok, hogy elétek tárunk egy kész kormányprogramot. Nem. Nem fogunk elétek tárni, mert nem mi csináljuk.”

Nem a maga ura a Tisza

A politikus tehát nyíltan elismerte, hogy a Tisza kormányprogramját nem ők készítik, ami önmagában több súlyos kérdést felvet. Egyrészt Magyar Péterék kormányzóképességének és szakértelmének teljes hiányára világít rá, másrészt kétségbe vonja a párt önállóságát, vagyis komoly szuverenitáskérdés is egy olyan politikai erő esetében, amely az ország vezetésére készül. 

Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt nem a maga ura.

 Ilyen elszólás akkor fordul elő, ha egy politikus minden cselekedetét és mondandóját valamilyen külső erő határozza meg, ezért természetesnek tekinti, hogy a pártja kormányprogramját sem ő, sem a kollégái készítik el.

Etyeki „igazságbeszéd”

Tarr Zoltán februári beismerésének fényében érthetőbbé válik, miért kerülhetnek nyilvánosságra olyan dokumentumok, mint az említett adóterv, illetve miért fordulhat elő, hogy egy-egy kisebb létszámú fórumon elszólják magukat, ahogy az Etyeken történt. Az elhíresült etyeki tiszás összejövetelen – amiről videó is készült – az alelnök a párt adóterveiről beszélve bevezetésképpen azt mondta: nem tudja, „ki mindenki veszi fel”, amit mond, majd mintegy előre menekülve szabadkozott: a Tisza-adóról szóló mondatait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. ( )

Weberék gyámsága alatt

Az sem újdonság, hogy Magyar Péteréket Brüsszelből mozgatják – a Manfred Weber vezette Európai Néppárt –, erre utalt szintén Tarr Zoltán tavaly ősszel. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, delegációvezetője a Republikon Intézetnek adott interjúban elismerte, hogy „nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok…” Majd azt mondta: „Ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük.”

A Tisza Párt uniós politizálásáról szólva egyértelművé tette, hogy „több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat magunkévá tesszük.”

Folytatjuk.
 

 

Tisza-csomag
