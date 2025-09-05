Beismerés: a Tisza Párt nem ura önmagának

Nem csupán kommunikációs hiba történt, amikor a Tisza egyes politikusai és szakértői elszólták magukat a párt adóemelési terveiről.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke beismerte: a párt brutális adóemelésre készül. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az Indexnek kiszivárogtatott, többkulcsos személyi jövedelemadóról szóló feljegyzés, majd a kétségbeesett magyarázkodás, terelés, fenyegetőzés is annak a következménye, hogy

Magyar Péterék magunk sem tudják pontosan, hogy mit tartalmaz majd a Tisza kormányprogramja.

Talán már kevesen emlékeznek rá, de fél évvel ezelőtt, a párt februári kongresszusán Tarr Zoltán tett egy döbbenetes, önleleplező kijelentést. Idézzük szó szerint a Tisza Párt alelnökének és EP-képviselőjének a szavait: „Ma ne azt várjátok, hogy elétek tárunk egy kész kormányprogramot. Nem. Nem fogunk elétek tárni, mert nem mi csináljuk.”

Nem a maga ura a Tisza

A politikus tehát nyíltan elismerte, hogy a Tisza kormányprogramját nem ők készítik, ami önmagában több súlyos kérdést felvet. Egyrészt Magyar Péterék kormányzóképességének és szakértelmének teljes hiányára világít rá, másrészt kétségbe vonja a párt önállóságát, vagyis komoly szuverenitáskérdés is egy olyan politikai erő esetében, amely az ország vezetésére készül.

Mindez azt jelenti, hogy a Tisza Párt nem a maga ura.

Ilyen elszólás akkor fordul elő, ha egy politikus minden cselekedetét és mondandóját valamilyen külső erő határozza meg, ezért természetesnek tekinti, hogy a pártja kormányprogramját sem ő, sem a kollégái készítik el.

Etyeki „igazságbeszéd”

Tarr Zoltán februári beismerésének fényében érthetőbbé válik, miért kerülhetnek nyilvánosságra olyan dokumentumok, mint az említett adóterv, illetve miért fordulhat elő, hogy egy-egy kisebb létszámú fórumon elszólják magukat, ahogy az Etyeken történt. Az elhíresült etyeki tiszás összejövetelen – amiről videó is készült – az alelnök a párt adóterveiről beszélve bevezetésképpen azt mondta: nem tudja, „ki mindenki veszi fel”, amit mond, majd mintegy előre menekülve szabadkozott: a Tisza-adóról szóló mondatait „össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson”. ( )