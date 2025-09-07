Magyarország elleni akciókra biztatta a Tisza EP-képviselője Brüsszelt

A Tisza Párt európai parlamenti (EP) képviselői gyakran nyíltan kimondják, amit Magyar Péter igyekszik elhallgatni, vagy éppen az ellenkezőjét kommunikálni. Cikksorozatunk első részében bemutattuk, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-képviselője többször elszólta magát, például a februári kongresszuson azt mondta, hogy nem ők készítik a párt kormányprogramját. Egy interjúban pedig arról értekezett, hogy nincs önálló véleményük, mindenben követik az Európai Néppárt álláspontját.

Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője és Magyar Péter, a párt elnöke (Kép forrása: Facebook) Fotó: Kollár Kinga/Facebook

Kollár Kinga botrányos beszéde

A beilleszkedés Manfred Weberék pártcsaládjába annyira jól sikerült Magyar Péteréknek, hogy teljesen magukévá tették a brüsszeli elit magyarellenességét is. Ennek egyik legdöbbenetesebb példája volt Kollár Kinga áprilisban, az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén elmondott beszéde. A Tisza Párt uniós képviselője azt fejtegette, hogy jól működik az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja hazánk gazdasági fejlődését, és ennek a jó oldala, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.

Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban

– fogalmazott Kollár Kinga.

Hazánk elleni fellépésre biztatták Brüsszelt

De nem csupán örülnek a Tisza EP-képviselői a magyar embereknek jogosan járó uniós pénzek megvonásának, hanem egyenesen hazánk megbüntetésére biztatják az Európai Bizottságot. Az EP egyik májusi ülésén Tarr Zoltán azt mondta:

Nem elég az elítélő szó, vagy a morális felháborodás, mert Orbán ebből él. Akciókra, konkrét lépésekre van szükség.”

A Tisza képviselői támadták a rezsicsökkentést

Magyar Péter emberei a rezsicsökkentést kapcsán is elszólták magukat, sőt, Brüsszelben többször arról is beszéltek, hogy a vízdíjakat mindenképpen megemelnék. Gerzsenyi Gabriella korábban az Európai Bizottságnál dolgozott, ahol hivatalos jelentéseiben leírta: ebben a formában nem támogatható a rezsicsökkentés. A jelenleg EP-képviselőként tevékenykedő politikus arról is beszélt egy tavalyi nyilatkozatában, hogy Magyarországon a víz túl olcsó, ami nem ösztönöz a takarékoskodásra. Így tehát két „érve” is van a vízdíjak emelése mellett.