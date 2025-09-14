Próbált hárítani Magyar Péter embere, de fordítva sült el a dolog

Nagyjából egy hónap hallgatás után előkerült a Tisza Párt külső bizottsági tagja. Biczók Péter elutasította a vádakat, amely szerint a hivatalos fővárosi e-mail-címéről megkereste az összes kerület polgármesterét, és egyeztetést kezdeményezett a kerületvezetőkkel, méghozzá annak érdekében, hogy az ő többségi tulajdonában álló cégnek megrendeléseket tudjon generálni – írta meg a vasárnapi Magyar Nemzet.

A Tisza Párt fővárosi frakciója. Forrás: Facebook

A Vitézy Dáviddal is jó kapcsolatot ápoló tiszás képviselő most nyilvánosságra hozott egy levelet, amivel tisztázni akarta magát, de még nagyobb bonyodalmat okozott magának és a botrány sem ül el.

A botrány, amelyről korábban megírtuk, hogy

a Tisza Párt Budapesten már most elkezdte kiépíteni gazdasági hátországát, amely a jövő évi kampányt hivatott finanszírozni.

Egy kiszivárgott levél szerint Biczók Péter, a főváros egyik bizottsági tagja hivatalos pozícióját használhatta fel saját cégének népszerűsítésére. Az ügyben még a baloldali főpolgármester is összeférhetetlenséget sejt, és vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

Karácsony Gergely főpolgármester hivatalos levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt a fővárosban gazdasági hátteret épít, amely a 2026-os választási kampányuk egyik pillére lehet. A dokumentumot Baranyi Krisztinának, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnökének címezte, és több súlyos összeférhetetlenségi kérdést vetett fel.

Biczók Péter neve került előtérbe

A levélben Karácsony részletezi: Biczók Péter, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja 2025 júniusában a hivatalos fővárosi e-mail-címéről írt a kerületi polgármestereknek. Levelében az iskolautca-projektekkel kapcsolatban kért egyeztetést, és olyan szakmai szervezeteket ajánlott, amelyek az ilyen tervek előkészítésében és a lakossági párbeszéd lebonyolításában jártasak.

Saját cége szolgáltatásait népszerűsítette a Tisza Párt politikusa?

A főpolgármester szerint Biczók hivatalos minőségében, de a saját többségi tulajdonában lévő társaság, a Város és Mobilitás Intézet szolgáltatásait ajánlotta a kerületi vezetőknek. Ez szerinte sértheti az Mötv. 32. § (3) bekezdését, amely kimondja: önkormányzati képviselő a pozíciójára nem hivatkozhat saját üzleti ügyeiben.