Elértük a Tisza párt egyik kulcsemberét, Magyar Péter mindenkit letilthatott

– Már elmondtam, amit a témában szerettem volna – így hárította el Dálnoki Áron (a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának koordinátora) az Origo azon kérdését, hogy nyilatkozatstopot rendeltek-e el a Tiszánál Tarr Zoltán megszólalásának kiszivárgása óta.

Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági tanácsadója és Magyar Péter, a párt elnöke (kép forrása: Faebook)

Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.

Komoly kockázatot érzékeltek a Tisza pártban

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Néhány nappal korábban arról is beszámoltunk, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak.

Dálnoki Magyar Péterre hárított

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Tarr Zoltánt azóta még a baloldali Telex sem tudta elérni, amely erősíti azt az értesülést, hogy a pártnál teljes nyilatkozatstopot rendeltek el.

A HírTV információi szerint a Tisza alelnöke Brüsszelben sem jelent meg a botrány kirobbanása óta.

Az Origo hiába kereste telefonján a politikust, a készülék ki volt kapcsolva. Dálnoki Áront azonban elértük.

A Tisza gazdasági koordinátora a párt adóterveivel kapcsolatban annyit mondott, hogy Magyar Péter már közzétette adópolitikáját a Facebookon, ezt legyünk szívesek tanulmányozni. Ezt követően bármilyen kérdést tettünk fel, azt mondta, hogy már közölte velünk, amit szeretett volna.