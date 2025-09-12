A Tisza el akarja hallgattatni a nemzeti konzultációt

Feljelentésre készül a Tisza Párt Orbán Viktor és a Fidesz egyes tagjai ellen – jelentette be Magyar Péter az ATV csütörtök esti Híradójában. A Tisza vezére azt mondta, a kormány „közpénzből folytat pártpolitikai kampányt” a nemzeti konzultációval. Magyar Péter úgy folytatta: „aljas, hazug propagandára égetnek el” több tízmilliárd forintnyi adófizetői pénzt.
Tarr Zoltán közben beismerte, hogy politikai értelemben hibázott, amikor a többkulcsos áfa bevezetésének tervéről beszélt.
A Tisza alelnöke ugyanakkor kitartott amellett, hogy állítása tartalmilag helytálló volt - írja az ATV honlapja.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a közteherviselés – lényegében a Tisza-adók – ügyében nemzeti konzultációt indít a kormány. A kérdőíveket október elején kezdik postázni, a kérdések tartalmát jövő héten hozzák nyilvánosságra.
Magyar Péter szerint azonban ez „bűncselekmény”, ezért a miniszterelnök és „a felelősök” ellen feljelentést tesznek.
„A miniszterelnököt és akinek ehhez köze van, záros határidőn belül fel fogjuk jelenteni, és én nagyon remélem, hogy a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás ki fogja vizsgálni”
– jelentette ki Magyar Péter.