Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump szerint elfogták Charlie Kirk merénylőjét

feljelentés

A Tisza el akarja hallgattatni a nemzeti konzultációt

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza Párt feljelenti Orbán Viktor miniszterelnököt az újabb nemzeti konzultáció miatt – jelentette ki Magyar Péter az ATV Híradójában csütörtökön. A feljelentés a Fidesz más politikusai ellen is irányul, de azt még nem tudni, pontosan kik ellen. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke közben beismerte, hogy hibázott, amikor a többkulcsos áfa bevezetéséről beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
feljelentésTisza PártTisza-csomagOrbán ViktorMagyar PéterATV

Feljelentésre készül a Tisza Párt Orbán Viktor és a Fidesz egyes tagjai ellen – jelentette be Magyar Péter az ATV csütörtök esti Híradójában. A Tisza vezére azt mondta, a kormány „közpénzből folytat pártpolitikai kampányt” a nemzeti konzultációval. Magyar Péter úgy folytatta: „aljas, hazug propagandára égetnek el” több tízmilliárd forintnyi adófizetői pénzt.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában 2025. szeptember 6-án (kép forrása: Youtube/ATV)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában 2025. szeptember 6-án (kép forrása: Youtube/ATV)

Mit rejtenének el a feljelentés mögött?

Tarr Zoltán közben beismerte, hogy politikai értelemben hibázott, amikor a többkulcsos áfa bevezetésének tervéről beszélt. 

A Tisza alelnöke ugyanakkor kitartott amellett, hogy állítása tartalmilag helytálló volt - írja az ATV honlapja.

Orbán Viktor a Tisza-adóról: Nem szakmai, hanem bizalmi kérdés

A tiszások szerint nem kell a nemzeti konzultáció

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a közteherviselés – lényegében a Tisza-adók – ügyében nemzeti konzultációt indít a kormány. A kérdőíveket október elején kezdik postázni, a kérdések tartalmát jövő héten hozzák nyilvánosságra.

Magyar Péter szerint azonban ez „bűncselekmény”, ezért a miniszterelnök és „a felelősök” ellen feljelentést tesznek. 

„A miniszterelnököt és akinek ehhez köze van, záros határidőn belül fel fogjuk jelenteni, és én nagyon remélem, hogy a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás ki fogja vizsgálni” 

– jelentette ki Magyar Péter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!