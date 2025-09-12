A Tisza el akarja hallgattatni a nemzeti konzultációt

Feljelentésre készül a Tisza Párt Orbán Viktor és a Fidesz egyes tagjai ellen – jelentette be Magyar Péter az ATV csütörtök esti Híradójában. A Tisza vezére azt mondta, a kormány „közpénzből folytat pártpolitikai kampányt” a nemzeti konzultációval. Magyar Péter úgy folytatta: „aljas, hazug propagandára égetnek el” több tízmilliárd forintnyi adófizetői pénzt.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában 2025. szeptember 6-án (kép forrása: Youtube/ATV)

Mit rejtenének el a feljelentés mögött?

Tarr Zoltán közben beismerte, hogy politikai értelemben hibázott, amikor a többkulcsos áfa bevezetésének tervéről beszélt.

A Tisza alelnöke ugyanakkor kitartott amellett, hogy állítása tartalmilag helytálló volt - írja az ATV honlapja.