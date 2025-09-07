Gazdasági hátországot épít Budapesten a Tisza Párt – vizsgálat indulhat

Karácsony Gergely főpolgármester hivatalos levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt a fővárosban gazdasági hátteret épít, amely a 2026-os választási kampányuk egyik pillére lehet. A dokumentumot Baranyi Krisztinának, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnökének címezte, és több súlyos összeférhetetlenségi kérdést vetett fel.

A Tisza Párt fővárosi frakciója. Forrás: Facebook

Biczók Péter neve került előtérbe

A levélben Karácsony részletezi: Biczók Péter, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagja 2025 júniusában a hivatalos fővárosi e-mail-címéről írt a kerületi polgármestereknek. Levelében az iskolautca-projektekkel kapcsolatban kért egyeztetést, és olyan szakmai szervezeteket ajánlott, amelyek az ilyen tervek előkészítésében és a lakossági párbeszéd lebonyolításában jártasak.

Saját cége szolgáltatásait népszerűsítette a Tisza Párt politikusa?

A főpolgármester szerint Biczók hivatalos minőségében, de a saját többségi tulajdonában lévő társaság, a Város és Mobilitás Intézet szolgáltatásait ajánlotta a kerületi vezetőknek. Ez szerinte sértheti az Mötv. 32. § (3) bekezdését, amely kimondja: önkormányzati képviselő a pozíciójára nem hivatkozhat saját üzleti ügyeiben.

Vizsgálat indulhat

Karácsony Gergely arra kérte a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságot, hogy vizsgálja ki az ügyet. Biczók Péter közösségi médiás bejegyzéseiben következetesen támogatja az iskolautca-projektek megvalósítását, és nemrég videóban is érvelt mellettük. A mostani ügy azonban újabb politikai vihart kavarhat a fővárosban.