Újabb tiszás mondta, jobb titkolózni a választók előtt

Miután kiszivárgott a Tisza Párt brutális adóemelésről szóló tervezete, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy „választást kell nyerni, utána mindent lehet". Ez a kijelentés önmagában is botrányos, azóta viszont több olyan felvétel is előkerült, amelyen a tiszások (köztük maga Tarr is) arról beszél, hogy titkolni kell a választók előtt, hogy mire készül kormányon a Tisza Párt.

A Tisza Párt körüli szakértők sorra buktatják le Magyar Pétert

Fotó: Képernyőkép ATV / YouTube/ Ellenpont

Szerdán a Tisza Párt újabb tanácsadója leplezte le Magyar Pétert. Simonovits András közgazdász

a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörlése és a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvelt.

De ezeket ugyanúgy nem tárná a szavazók elé a választás előtt.

„Előbb nyerjük meg a választást”, szólta el magát az újabb tiszás tanácsadó,

miután megpróbálta letagadni, hogy tiszás tanácsadó – írja az Ellenpont.

Simonovits András az ATV stúdiójában a Tisza Párt nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta:

lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni.

A beszélgetés elején még megpróbálta tagadni, hogy a Tisza Párt tanácsadója lenne, a végén azonban elszólta magát. Egyértelmű, hogy kapcsolatban áll Magyar Péter pártjával, különben nem beszélne többes szám első személyben.

A Tisza Párt szakértőinek hozzáállása az idősekhez

A Tisza Párt vezetői többször is megmutatták, hogyan gondolkodnak az idősekről:

Raskó György arról beszélt, hogy meg kell várni, amíg meghalnak, mert az nekik kedvez,

Magyar Péter nyugdíjaskommandóról értekezett, Ruszin-Szendi Romulusz pedig egy fórumon, pisztollyal az oldalán, propagandával fertőzött állománynak nevezte az idős embereket.

Simonovits egyébként jól illeszkedik a Tisza tanácsadói által képviselt megszorító irányvonalba: egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy

a Nők40 korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni,

a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt.

Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett kardoskodik.