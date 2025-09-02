A Fidesz-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadnyitót: a kormánypártok 2025 nyarán stratégiai és taktikai előnybe kerültek Orbán Viktor vezetésével, miközben a Tisza Párt megtorpant, a Tisza-adóról szóló hírek pedig végképp megingatták pozícióját – derül ki az Alapjogokért Központ elemzéséből.
A 2026-os országgyűlési választást megelőző utolsó nyár a belpolitikai színtéren is mozgalmasabbnak bizonyult a szokásosnál. Az Alapjogokért Központ elemzésében az őszi politikai szezon kezdetén, a parlamenti nyitány előtt vizsgálta meg azt, hogy miként alakult a pártok, politikai szereplők versenye a mögöttünk hagyott időszakban, és milyen sorrendben állnak fel a kampány-rajtrácsra.
Ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, honnan indult a nyári politikai szezon, meg kell vizsgálni a pártok tavaszi tevékenységét. Az elemzés megállapítja, hogy a Tisza Párt április közepén zárta mozgósító kampányát, amellyel saját bevallása szerint 1,1 millió szavazót tudott megszólítani. Magyar Péterék többek között Ukrajna uniós tagsága mellett gyűjtöttek aláírásokat, valamint az is kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a párt katonapolitikusa ukránbarát politikát folytatott, valamint
a Tisza Párt és Magyar Péter körül is megjelent az ukrán titkosszolgálathoz köthető figura, Tseber Roland Ivanovics.
– kezdi elemzését az Alapjogokért, egyben megemlítva azt is, hogy a Kollár Kinga és Bódis Kriszta által fémjelzett „szakpolitikák” is kudarcot vallottak, nemhiába rejtegeti őket a pártelnök.
Mindeközben a kormány által kezdeményezett, június végén zárult véleménynyilvánító szavazás jóval magasabb részvételt hozott a Tisza Párt korábbi petíciójánál.
A Voks2025 szavazólapjait 2 millió 285 ezren töltötték ki, Kijev Európai Unióba történő integrációját pedig ezen választók 95 százaléka ellenezte.
A nyár történéseiből, a Zelenszkij-féle vezetés ellenséges nyilatkozataiból és lépéseiből pedig arra következtethetünk, hogy a vázolt társadalmi attitűd erősödhetett a mögöttünk hagyott időszakban.
Magyar Péter elnagyolt reagálása ismét rámutatott a nemzeti szuverenitás megvédésére való alkalmasságának igen szűk korlátaira.
– állapítják meg.
A miniszterelnök erős pozícióra tett szert a nemzetközi térben, mi több, az ország méreteiből, adottságaiból fakadó geostartégiai súlyát az elmúlt években tett lépéseivel képes volt jelentős mértékben kiegészíteni. Ezt hűen tükrözi
az Egyesült Államok elnökének augusztusi, Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalása előtt tett kijelentése, amely szerint a békefolyamat kapcsán Orbán Viktor véleményét és tanácsait kérte ki.
– hangsúlyozzák.
A Tisza Párt a nyár folyamán nem tudott a kormányzásra alkalmas alternatívát felmutatni, emlékezetes, hogy a Tisza Párt „hazai pályán”, a baloldali szereplők évtizedes vesszőparipáján lovagolva is képes volt vereséget szenvedni, hiszen szakpolitikusuk,
Kulja András óriásit bukott a Takács Péterrel szemben június végén folytatott vitájában
– írják.
Emellett az elemzés sorolja a botrányos és nevetséges eseteket, amik mind Magyar Péterhez köthetőek:
– ezáltal mind többekben erodálódik a kormányzóképességébe vetett hit.
A kormány pozitív gazdasági lépéseivel tematizálta a közéletet, sorra jelentette be azokat a
gazdasági lépéseket, intézkedéseket, amelyek a családok, a fiatalok boldogulásának megkönnyítését szolgálják
– állapítja meg az Alapjogokért Központ elemzése.
Míg a jobboldal a megváltozott körülményekhez igazodó, új támogatásokat tudott bejelenteni,
Magyar Péter magyarázkodásra kényszerült a nyár végén azt követően, hogy a sajtóban megjelent egy, a pártja gazdasági kabinetjéhez kötött dokumentum, melyben jelentős személyi jövedelemadó-emelésre és a családi adókedvezmények rendszerének felülvizsgálatára tesznek javaslatot
egy esetleges választási győzelmet követően.
Nem csak a politikai napirend alakulása gyengítette azonban a Tisza Párt és erősítette a Fidesz helyzetét. A kormánypárt ugyanis sikeres fordulatot hajtott végre kommunikációs fronton is, adaptálódva az online tér változásaihoz – folytatják.
A különböző platformokon egyértelműen a jobboldal – Orbán Viktor vezetésével – mutatta meg a felkészültségét az online tevékenységekkel kapcsolatban is:
A hozzáférhető adatokból jól látható, hogy áprilistól kezdve havi szinten permanensen növekszik a miniszterelnök Facebook-oldalán megjelenő posztokra érkezett reakciók száma, amely sokkal inkább köszönhető a jobboldal növekvő digitális aktivizmusának, mint az emelkedő bejegyzés-számainak. A legjelentősebb változás az online platformok közül a Youtube-on tapasztalható,
Orbán Viktor a nyár folyamán egy egészen lendületes YouTube interjú- és podcastdömpinget mutatott be, amivel 5 millió 302 ezer összesített megtekintésszámot ért el.
– közli az adatokat az Alapjogokért.
A nyár végére nyilvánvalóvá vált, hogy az elmaradt politikai vakáció időszakának egyértelmű nyertese Orbán Viktor és a Fidesz, a nyári trend tehát teljesen egyértelmű, a jobboldal támogatottsága nőtt, a Tisza Párté pedig csökkent, ami a tavasz óta zajló folyamatok alapján egyáltalán nem nevezhető meglepőnek.
A baloldali kutatóintézetek ugyan részint fenntartják azt a hamis látszatot, hogy az ellenzéki erő vezet, de
látszik egy ahhoz hasonló enyhe korrekció, amit 2022 elején is láthattunk, amikor – mint utóbb kiderült – a színfalak mögött jelezték az akkori kormányellenes vezetőknek, hogy bajban vannak.
– hívja fel a figyelmet az elemzés a párhuzamra.
Míg Orbán Viktor a nemzetközi szálakat mozgatni képes szereplőként jelent meg a diplomáciai térben, akinek tanácsaira az Egyesült Államok elnöke is támaszkodik, Magyar Péter csupán egy Brüsszelből mozgatott szálacskaként, az őt kezében tartó erők feje, Ursula von der Leyen pedig ismét európai katonák Ukrajnába vezényléséről beszél – állapítja meg az Alapjogokért Központ.