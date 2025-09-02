A Fidesz-KDNP várja kedvezőbb pozícióból az őszi politikai évadnyitót: a kormánypártok 2025 nyarán stratégiai és taktikai előnybe kerültek Orbán Viktor vezetésével, miközben a Tisza Párt megtorpant, a Tisza-adóról szóló hírek pedig végképp megingatták pozícióját – derül ki az Alapjogokért Központ elemzéséből.

A jobboldal fel-, a Tisza Párt kikészült

Forrás: Alapjogokért Központ

A 2026-os országgyűlési választást megelőző utolsó nyár a belpolitikai színtéren is mozgalmasabbnak bizonyult a szokásosnál. Az Alapjogokért Központ elemzésében az őszi politikai szezon kezdetén, a parlamenti nyitány előtt vizsgálta meg azt, hogy miként alakult a pártok, politikai szereplők versenye a mögöttünk hagyott időszakban, és milyen sorrendben állnak fel a kampány-rajtrácsra.

A Tisza Párt botrányokkal teli tavasza

Ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal, honnan indult a nyári politikai szezon, meg kell vizsgálni a pártok tavaszi tevékenységét. Az elemzés megállapítja, hogy a Tisza Párt április közepén zárta mozgósító kampányát, amellyel saját bevallása szerint 1,1 millió szavazót tudott megszólítani. Magyar Péterék többek között Ukrajna uniós tagsága mellett gyűjtöttek aláírásokat, valamint az is kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a párt katonapolitikusa ukránbarát politikát folytatott, valamint

a Tisza Párt és Magyar Péter körül is megjelent az ukrán titkosszolgálathoz köthető figura, Tseber Roland Ivanovics.

– kezdi elemzését az Alapjogokért, egyben megemlítva azt is, hogy a Kollár Kinga és Bódis Kriszta által fémjelzett „szakpolitikák” is kudarcot vallottak, nemhiába rejtegeti őket a pártelnök.

A jobboldal erősített pozícióján

Mindeközben a kormány által kezdeményezett, június végén zárult véleménynyilvánító szavazás jóval magasabb részvételt hozott a Tisza Párt korábbi petíciójánál.

A Voks2025 szavazólapjait 2 millió 285 ezren töltötték ki, Kijev Európai Unióba történő integrációját pedig ezen választók 95 százaléka ellenezte.

A nyár történéseiből, a Zelenszkij-féle vezetés ellenséges nyilatkozataiból és lépéseiből pedig arra következtethetünk, hogy a vázolt társadalmi attitűd erősödhetett a mögöttünk hagyott időszakban.

Magyar Péter elnagyolt reagálása ismét rámutatott a nemzeti szuverenitás megvédésére való alkalmasságának igen szűk korlátaira.

– állapítják meg.